В Україні незабаром у "червоній зоні" опиняться ще 5 областей: список

Ситуація з коронавірусом в Україні погіршується. Фото: колаж "Сьогодні"

Незабаром в Україні у "червоній зоні" карантину опиняться вже 13 областей.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час брифінгу у вівторок, 26 жовтня.

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Хто незабаром потрапить до "червоної зони" карантину?

Вже незабаром у "червоній зоні" опиняться Житомирська, Луганська, Львівська, Хмельницька та Чернігівська області.

"На найближчому засіданні державної комісії техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій буде прийнято рішення про переведення в "червоний" рівень ще п'яти областей: Житомирської, Луганської, Львівської, Хмельницької та Чернігівської. Також червоний рівень залишається на території Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Одеської, Сумської та Херсонської областей. Загалом це вже буде 13 областей у червоному рівні епідемічної небезпеки", – сказав Ляшко.

В Україні ситуація з COVID-19 погіршується. Фото: колаж "Сьогодні"

Карантинні зони в Україні на сьогоднішній день

Станом на 26 жовтня в Україні у "червону зону" карантину входять вже 8 областей. У "помаранчевій" – 13 регіонів та Київ.

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Хто входить до "червоної зони" карантину?

Дніпропетровська область

Донецька область

Запорізька область

Одеська область

Сумська область

Херсонська область

Рівненська область

Миколаївська область

"Помаранчева зона" карантину

Київ

Волинська область

Житомирська область

Івано-Франківська область

Київська область

Луганська область

Львівська область

Сумська область

Тернопільська область

Харківська область

Хмельницька область

Черкаська область

Чернівецька область

Чернігівська область

"Жовта зона" карантину

Полтавська область

Кіровоградська область

Закарпатська область

Вінницька область

Ситуація з коронавірусом в Україні

Минулої доби, 25 жовтня, в Україні зафіксували 19 120 нових випадків COVID-19.

Усього інфекцію підтвердили у 2 803 159 осіб. Минулої доби від COVID-19 померли 7340 жителів України (загалом – 64 936). Вилікувати вдалося 2 390 112 інфікованих (9738 – за останню добу).

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