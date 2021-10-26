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В Україні незабаром у "червоній зоні" опиняться ще 5 областей: список

Софія Ковнір
26 жовтня, 11:21
Наразі там 8 регіонів, але ситуація щодня погіршується

Ситуація з коронавірусом в Україні погіршується. Фото: колаж "Сьогодні"

Незабаром в Україні у "червоній зоні" карантину опиняться вже 13 областей.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час брифінгу у вівторок, 26 жовтня.

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Хто незабаром потрапить до "червоної зони" карантину?

Вже незабаром у "червоній зоні" опиняться Житомирська, Луганська, Львівська, Хмельницька та Чернігівська області.

"На найближчому засіданні державної комісії техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій буде прийнято рішення про переведення в "червоний" рівень ще п'яти областей: Житомирської, Луганської, Львівської, Хмельницької та Чернігівської.

Також червоний рівень залишається на території Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Одеської, Сумської та Херсонської областей. Загалом це вже буде 13 областей у червоному рівні епідемічної небезпеки", – сказав Ляшко.

В Україні ситуація з COVID-19 погіршується. Фото: колаж "Сьогодні"

Карантинні зони в Україні на сьогоднішній день

Станом на 26 жовтня в Україні у "червону зону" карантину входять вже 8 областей. У "помаранчевій" – 13 регіонів та Київ.

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Хто входить до "червоної зони" карантину?

  • Дніпропетровська область
  • Донецька область
  • Запорізька область
  • Одеська область
  • Сумська область
  • Херсонська область
  • Рівненська область
  • Миколаївська область

"Помаранчева зона" карантину

  • Київ
  • Волинська область
  • Житомирська область
  • Івано-Франківська область
  • Київська область
  • Луганська область
  • Львівська область
  • Сумська область
  • Тернопільська область
  • Харківська область
  • Хмельницька область
  • Черкаська область
  • Чернівецька область
  • Чернігівська область

"Жовта зона" карантину

  • Полтавська область
  • Кіровоградська область
  • Закарпатська область
  • Вінницька область

Ситуація з коронавірусом в Україні

Минулої доби, 25 жовтня, в Україні зафіксували 19 120 нових випадків COVID-19.

Усього інфекцію підтвердили у 2 803 159 осіб. Минулої доби від COVID-19 померли 7340 жителів України (загалом – 64 936). Вилікувати вдалося 2 390 112 інфікованих (9738 – за останню добу).

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