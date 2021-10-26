В Україні незабаром у "червоній зоні" опиняться ще 5 областей: список

Ситуація з коронавірусом в Україні погіршується. Фото: колаж "Сьогодні"
Незабаром в Україні у "червоній зоні" карантину опиняться вже 13 областей.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час брифінгу у вівторок, 26 жовтня.
Хто незабаром потрапить до "червоної зони" карантину?
Вже незабаром у "червоній зоні" опиняться Житомирська, Луганська, Львівська, Хмельницька та Чернігівська області.
"На найближчому засіданні державної комісії техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій буде прийнято рішення про переведення в "червоний" рівень ще п'яти областей: Житомирської, Луганської, Львівської, Хмельницької та Чернігівської.
Також червоний рівень залишається на території Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Одеської, Сумської та Херсонської областей. Загалом це вже буде 13 областей у червоному рівні епідемічної небезпеки", – сказав Ляшко.
Карантинні зони в Україні на сьогоднішній день
Станом на 26 жовтня в Україні у "червону зону" карантину входять вже 8 областей. У "помаранчевій" – 13 регіонів та Київ.
Хто входить до "червоної зони" карантину?
- Дніпропетровська область
- Донецька область
- Запорізька область
- Одеська область
- Сумська область
- Херсонська область
- Рівненська область
- Миколаївська область
"Помаранчева зона" карантину
- Київ
- Волинська область
- Житомирська область
- Івано-Франківська область
- Київська область
- Луганська область
- Львівська область
- Сумська область
- Тернопільська область
- Харківська область
- Хмельницька область
- Черкаська область
- Чернівецька область
- Чернігівська область
"Жовта зона" карантину
- Полтавська область
- Кіровоградська область
- Закарпатська область
- Вінницька область
Ситуація з коронавірусом в Україні
Минулої доби, 25 жовтня, в Україні зафіксували 19 120 нових випадків COVID-19.
Усього інфекцію підтвердили у 2 803 159 осіб. Минулої доби від COVID-19 померли 7340 жителів України (загалом – 64 936). Вилікувати вдалося 2 390 112 інфікованих (9738 – за останню добу).
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