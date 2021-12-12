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В Україні знову побільшало "помаранчевих" областей: де ситуація погіршилася

Софія Ковнір
12 грудня, 08:42
У "червоній" карантинній зоні досі перебуває 10 регіонів

Столиця буде тепер у жовтій зоні / Фото: Колаж: Сьогодні

Станом на 12 грудня в Україні розширилася "помаранчева" карантинна зона. Так, туди входять Донецька та Закарпатська області.

Про це повідомляє МОЗ.

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Карантинні зони в Україні

"Червона зона"

  • Вінницька,
  • Волинська,
  • Житомирська,
  • Запорізька,
  • Київська,
  • Миколаївська,
  • Сумська,
  • Хмельницька,
  • Черкаська,
  • Чернігівська (область).

"Помаранчева зона"

  • Донецька,
  • Закарпатська (область).

"Жовта зона"

  • м. Київ
  • Дніпропетровська,
  • Івано-Франківська,
  • Кіровоградська,
  • Луганська,
  • Львівська,
  • Полтавська,
  • Рівненська,
  • Тернопільська,
  • Харківська,
  • Херсонська,
  • Чернівецька,
  • Одеська область (області).

Статистика коронавірусу в Україні

За минулу добу, 11 грудня, в Україні зафіксовано 5275 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. Захворіло дітей – 526, а медпрацівників – 53.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 2566 осіб;
  • летальних наслідків – 238;
  • одужало – 11 626 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

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  • захворіло – 3 559 092 особи;
  • одужало – 3 195 913 особи;
  • летальних наслідків – 91 027.

Кількість захворювань у регіонах за добу:

м. Київ – 461;
Вінницька область – 206;
Волинська область – 314;
Дніпропетровська область – 376;
Донецька область – 214;
Житомирська область – 248;
Закарпатська область – 146;
Запорізька область – 210;
Івано-Франківська область – 231;
Київська область – 259;
Кіровоградська область – 155;
Луганська область – 15;
Львівська область – 275;
Миколаївська область – 239;
Одеська область – 311;
Полтавська область – 296;
Рівненська область – 101;
Сумська область – 158;
Тернопільська область – 179;
Харківська область – 174;
Херсонська область – 49;
Хмельницька область – 240;
Черкаська область – 178;
Чернівецька область – 103;
Чернігівська область – 137.

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