В Україні знову побільшало "помаранчевих" областей: де ситуація погіршилася

Столиця буде тепер у жовтій зоні / Фото: Колаж: Сьогодні
Станом на 12 грудня в Україні розширилася "помаранчева" карантинна зона. Так, туди входять Донецька та Закарпатська області.
Про це повідомляє МОЗ.
Карантинні зони в Україні
"Червона зона"
- Вінницька,
- Волинська,
- Житомирська,
- Запорізька,
- Київська,
- Миколаївська,
- Сумська,
- Хмельницька,
- Черкаська,
- Чернігівська (область).
"Помаранчева зона"
- Донецька,
- Закарпатська (область).
"Жовта зона"
- м. Київ
- Дніпропетровська,
- Івано-Франківська,
- Кіровоградська,
- Луганська,
- Львівська,
- Полтавська,
- Рівненська,
- Тернопільська,
- Харківська,
- Херсонська,
- Чернівецька,
- Одеська область (області).
Статистика коронавірусу в Україні
За минулу добу, 11 грудня, в Україні зафіксовано 5275 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. Захворіло дітей – 526, а медпрацівників – 53.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 2566 осіб;
- летальних наслідків – 238;
- одужало – 11 626 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 3 559 092 особи;
- одужало – 3 195 913 особи;
- летальних наслідків – 91 027.
Кількість захворювань у регіонах за добу:
м. Київ – 461;
Вінницька область – 206;
Волинська область – 314;
Дніпропетровська область – 376;
Донецька область – 214;
Житомирська область – 248;
Закарпатська область – 146;
Запорізька область – 210;
Івано-Франківська область – 231;
Київська область – 259;
Кіровоградська область – 155;
Луганська область – 15;
Львівська область – 275;
Миколаївська область – 239;
Одеська область – 311;
Полтавська область – 296;
Рівненська область – 101;
Сумська область – 158;
Тернопільська область – 179;
Харківська область – 174;
Херсонська область – 49;
Хмельницька область – 240;
Черкаська область – 178;
Чернівецька область – 103;
Чернігівська область – 137.
Раніше ми писали:
- Підійдуть не всі. Які вакцини не можна використовувати для бустерної дози.
- Будуть викидати? В Україні зіпсувалося 125 тис. доз вакцини AstraZeneca.