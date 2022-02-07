В Україні скоротили термін самоізоляції для COVID-хворих

Термін самоізоляції через COVID-19 скоротили / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні скоротили термін самоізоляції пацієнтів з коронавірусом. Через 5 днів з дати появи симптомів чи отримання позитивного тесту самоізоляцію можна завершувати.

Про це пише пресслужба МОЗ.

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Основною умовою такого рішення є відсутність симптомів.

У такому разі робити ПЛР-тест для завершення самоізоляції не обов'язково. Водночас, якщо минуло менше 5 днів, а ви отримали негативний результат ПЛР-тестування, це також є підставою для завершення самоізоляції.

Раніше обов'язкова самоізоляція тривала десять днів. Тобто з моменту появи симптомів або отримання позитивного результату тестування мало пройти 10 днів і ще три дні, протягом яких не повинно бути симптомів COVID-19.

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Статистика коронавірусу

За добу 6 лютого в Україні зафіксовано 23 378 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. Серед хворих: дітей – 2242, а медпрацівників – 394.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 2699 осіб;

летальних наслідків – 115;

одужали – 5024 особи.

За весь час пандемії в Україні

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захворіли – 4307437 осіб;

одужали – 3 681 092 особи;

летальних наслідків – 101 392.

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