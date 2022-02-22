В Україні створили сервіс, який показує війська РФ на кордоні – карта

Українці можуть слідкувати за переміщенням військ РФ на кордоні / Фото: Колаж: Сьогодні
Українські програмісти створили програму, яка слідкує за переміщеннями російських військ на кордоні з Україною. Інформацію про техніку беруть із супутникових знімків.
Про це пише "Сьогодні".
Що це за сервіс?
Волонтери запустили платформу "Кордон.io", яка моніторить переміщення та дислокацію російських військ. Нині сервіс працює у тестовому режимі. Карту можна переглянути тут .
Система аналізує знімки з супутника Sentinel-1 та позначає на них позиції військ окупантів.
"Військове формування чи військова частина РФ чи РБ перебувають у центрі картинки. Будь-які білі плями в цьому регіоні – це об'єкти, які активно відображають радіохвилі з супутника", – пояснюють автори сервісу.
Волонтери наголосили, що не публікують внутрішні розвіддані. Вони беруть лише інформацію у відкритому доступі.
"Наша мета – покращити якість та оперативність інформації, що може допомогти збройним силам та зменшити потік дезінформації" , – пишуть автори проєкту.
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