В Україні одразу три області переходять до червоної зони – список

В Україні збільшилась червона зона. Фото: колаж "Сьогодні"
В Україні з 11 лютого розширюється червона карантинна зона. Епіднебезпека зросла у Закарпатській, Луганській та Хмельницькій областях.
Про це повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов.
У вівторок, 8 лютого, відбулося позачергове засідання Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
"За результатами Державна комісія вирішила встановити з 00 годин 00 хвилин 11 лютого 2022 року червоний рівень епідемічної небезпеки на території Закарпатської, Луганської та Хмельницької областей", – написав Немчінов.
Варто зазначити, що на сьогодні у червоній зоні перебувають Івано-Франківська та Рівненська області.
Що заборонено у червоній зоні:
- робота закладів громадського харчування;
- робота закладів освіти, в яких повністю вакциновано менш ніж 100% працівників;
- робота ТРЦ та інших розважальних закладів;
- робота закладів освіти, крім дитячих садків та початкових класів шкіл;
- робота непродовольчих ринків та магазинів;
- робота спортзалів, басейнів та фітнес-центрів;
- проведення масових заходів;
- робота закладів культури.
Обмеження не поширюються, якщо 100% співробітників та відвідувачів установ або учасників заходів будуть повністю вакциновані і матимуть зелений COVID-сертифікат, негативний результат ПЛР-тесту, експрес-тесту на антиген або сертифікат про одужання.
Київ за крок від червоної зони. Ми дізналися, чи можна уникнути жорсткого карантину
Київ на сьогодні перебуває у помаранчевій зоні карантину. Але за динамікою госпіталізацій уже кілька днів відповідає червоній зоні. Столиця зможе уникнути жорсткого карантину лише у тому разі, якщо захворюваність піде на спад. Про це сайту "Сьогодні" сказав головний санітарний лікар Києва Сергій Чумак.
"У Києві значно зросла динаміка госпіталізацій – 54-55%. Можна сказати, що ми на порозі червоної зони. Захворюваність досить висока, але якщо вона піде на спад, ми можемо залишитися в помаранчевій зоні. Офіційно у нас поки що помаранчева зона", – заявив Чумак.
Санлікар зазначає, що захворюваність дітей проти минулого тижня низька.
"Якщо в класі немає більш ніж 20% учнів, то директори шкіл можуть відпускати дітей додому, переходити на віддалену форму навчання. Таке рішення ухвалює керівництво навчальних закладів", – додає Сергій Чумак.
Статистика коронавірусу
За добу 7 лютого в Україні зафіксовано 34 353 нові підтверджені випадки COVID-19. Серед захворілих 3095 дітей та 955 медиків.
Минулої доби госпіталізовано 2168 осіб, а летальних випадків – 255. Одужали 15 193 особи. За весь час пандемії в Україні захворіло 4 341 790 людей, а одужало 3 696 285. За весь час пандемії від коронавірусної хвороби померло 101 647 людей.
Минулої доби госпіталізовано 2168 людей, а летальних випадків – 255. Одужали 15 193 особи. За весь час пандемії в Україні захворіло 4 341 790 людей, а одужало 3 696 285. За весь час пандемії від ковіду померло 101 647 людей.