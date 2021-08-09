Головнокомандувач ЗСУ: наша армія готова відбити повномасштабне вторгнення противника

Стартували навчання на острові Зміїний/Фото пресслужба ЗСУ/Колаж "Сьогодні"
Українська армія готова відбити повномасштабне вторгнення противника і відстояти критично важливі об'єкти. Таку заяву зробив сьогодні Головнокомандувач Збройних сил України генерал-майор Валерій Залужний.
Про це повідомляє пресслужба Збройних сил України.
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"Ми готові оборонятися і відбивати атаки противника, як у випадку повномасштабного вторгнення, так і в разі спроб захоплення об'єктів критичної інфраструктури і стратегічно важливих об'єктів, зокрема оперативних аеродромів", – сказав Валерій Залужний .
Заява головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного
Заява головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного
Відповідну заяву Головнокомандувач ЗСУ генерал-майор Залужний зробив на острові Зміїний, де дав старт командно-штабним навчання із залученням командування об'єднаних сил і ЗСУ. Навчання пройдуть до 13 серпня на п'яти полігонах і острові Зміїний.
Українські військові відпрацюють:
- питання управління військовими частинами і підрозділами в ході наступальної операції угруповання військ в населених пунктах;
- практичні дії з бойовою стрільбою з різних артилерійських систем, в тому числі і реактивних;
- стрілянину прямою наводкою і ракетними комплексами по броньованих об'єктах супротивника;
- бойову стрільбу з різних артилерійських систем;
- відображення повітряного нападу противника;
- авіаційну підтримку наземних сил і забезпечення висадки тактичного десанту комбінованим способом;
- знищення засобів повітряного нападу противника;
- нанесення ударів по наземних об'єктах;
- десантування особового складу і вантажів;
- протидія морському десанту противника, знищення ворожих суден.
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Ситуація в регіоні
Командно-штабні навчання української армії почалися одночасно з масштабними військовими маневрами Збройних сил Росії. На відміну від ЗСУ, росіяни проводять свої навчання на окупованих територіях України (півострів Крим) і Грузії (Південна Осетія і Абхазія).
Сьогодні ж підтримуваний Кремлем самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко застеріг Україну від будь-яких військових конфліктів з Росією. Під час пресконференції він заявив, що "будь-яка спроба силою повернути Донбас закінчиться зіткненням з Росією і трагедією для України".
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