В Україні існує загроза мінувань окупантами сільгоспземель

В Україні складається карта мінувань українських територій окупантами. / Фото: Укрінформ, Колаж: Сьогодні

У деяких регіонах України є загроза мінувань окупантами сільськогосподарських земель.

Про це розповів радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко, повідомив Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

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Що відомо

За словами Вадима Денисенка, мінуються не тільки промислові об’єкти, інфраструктурні об’єкти, міста, але й сільськогосподарські угіддя.

Водночас активна фаза з розмінування буде справді тривати щонайменше кілька років.

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"Зараз складається мапа мінувань російськими загарбниками українських територій. Інформація збирається повністю по всіх регіонах. Перш за все там, де є російські війська і де вони були", – вказав Денисенко.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський заявив, що після війни з Росією Україні знадобиться кілька років лише на період розмінування, адже без цього неможливе відновлення об’єктів.

Також президент України Володимир Зеленський заявив, що російські війська завдали Україні в сотні разів більше руйнувань, ніж Донбасу за 8 років. Найбільше постраждали території саме Донбасу, а також прикордонних областей на російському напрямі та півдні України.

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