В Україні в лікарнях підробляли COVID-сертифікати, керівництво усувають

МОЗ вимагає відсторонити керівництво 15 лікарень / Фото: Колаж: Сьогодні

Міністерство охорони здоров'я України попросило усунути керівництво 15 лікарень, лікарі яких, можливо, підробляли сертифікати про вакцинації від COVID-19.

Про це повідомляє МОЗ.

Реклама

Міністерство охорони здоров'я направило листи до власників закладів охорони здоров'я з вимогами усунути від роботи керівників. Причиною цього є те, що деякі лікарі можливо підробляли документи про вакцинацію. Відсторонити від роботи керівництво лікарень пропонують на час кримінального провадження.

Якщо слідство виявить, що головний лікар закладу буде непричетним до махінацій, його відновлять на посаді.

Примусова вакцинація в Україні

Реклама

МОЗ затвердило перелік професій, яким обов'язково треба мати щеплення від COVID-19. Без щеплень їх не пускатимуть на роботу.

В наказі чітко визначено перелік професій, це:

всі педагоги;

працівники центральних органів виконавчої влади (міністерств, їх структурних підрозділів на місцях і місцеві державні адміністрації).

"В наказі чітко визначений перелік професій. Це всі освітяни, незалежно від закладів – дошкільні, школи, профтехучилища чи виші. Також це працівники центральних органів виконавчої влади, міністерств і їхніх структурних підрозділів на місцях. І працівники місцевих державних адміністрацій – обласні, міські і районні", – заявив Ляшко.

За його словами, ці категорії будуть допускати до роботи в разі, якщо є два щеплення.

Невакцинованих працівників будуть усуватися від роботи на період дії карантину без збереження плати, але збереженням місця роботи.

Поліція почне перевіряти COVID-сертифікати

Раніше ми повідомляли, що Національна поліція і Мінціфри розробили спеціальне програмне забезпечення для поліції, щоб вони могли швидко перевіряти COVID-сертифікати в "Дія" або сканувати паперові документи. Перевірка буде здійснюватися за допомогою поліцейського планшета.

"Кожен сертифікат та довідка має QR-код, який підтверджує достовірність медичного документа. І компетентні органи мають право перевіряти їхню чинність – це Держпродспоживслужба, органи місцевої влади тощо. І Національна поліція також є в цьому списку, хоча й не визначена відповідальною в цьому процесі", – сказав Ігор Клименко.

Клименко також додав, що перевірка COVID-сертифікату буде схожа на те, як зараз перевіряють водійські посвідчення.

Читайте також: