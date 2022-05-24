В Україні відновлять очне навчання у школах: дата та умова

Андрій Вітренко розповів, коли школярі повернуться за парти / Фото: Колаж: Сьогодні

Українські школи з 1 вересня можуть повернутись до очного навчання. Але це буде дозволено лише тим навчальним закладам, які обладнані укриттями. Про це повідомив заступник міністра освіти Андрій Вітренко під час телемарафону, який транслює YouTube-канал "Україна 24".

"Ми опрацьовуємо механізми, за яких 1 вересня розпочнеться офлайн-навчання у школах. Все залежить від ситуації в країні", – сказав він.

Вітренко розповів, що зараз проходить аудит шкіл щодо того, чи є у них бомбосховища, щоб забезпечити безпеку дітей та педагогів.

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"За нашими планами відкриються школи, які зможуть бути забезпечені бомбосховищами. Такі школи в Україні є", — заявив заступник міністра.

Мультитест-2022

В Україні абітурієнти з 20 травня зможуть підтвердити участь у національному мультипредметному тесті (НМТ), який у 2022 році замінить собою зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО). Про це повідомив міністр освіти та науки України Сергій Шкарлетт.

До 7 червня (включно) триватиме етап підтвердження участі в основній сесії НМТ, який здійснюватиметься через інформаційну сторінку з 20 травня до 7 червня і потім з 21 червня до 7 липня.

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