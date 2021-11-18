В Україні жінці відмовили у пересадці печінки через пацієнта у приватній клініці

В Україні помічено перший випадок маніпуляції із донорськими органами. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні функціонує Єдина державна інформаційна система трансплантації (ЄДІСТ), яка має автоматично підбирати пари донор-реципієнта та забезпечувати оперативну трансплантацію органів. Проте стало відомо про випадок, коли донорську печінку пересадили пацієнтові із приватної клініки "Оберіг" замість пацієнтки державної клініки, яка вже рік стоїть на черзі у системі ЄДІСТ.

Про це повідомляє "УНН".

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Кричущий випадок

Як стало відомо, донорську печінку пересадили пацієнтові із приватної клініки "Оберіг" замість пацієнтки державної клініки, яка вже рік стоїть на черзі у системі ЄДІСТ.

Цей випадок навіть описаний на сайті "Оберіг". Там повідомили, що успішно провели трансплантацію печінки атомнику з Рівненської області, який приїхав до Києва на пару днів і вже збирався додому, але дізнався, що все готове для проведення необхідної операції.

І все б нічого, якби в цей час пацієнтка державної клініки з тяжким діагнозом гостро не потребувала трансплантації саме цього органу. Діагноз жінки — цироз печінки, рецидивні крововиливи з варикозних вен стравоходу і шлунка.

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З невідомих причин система ЄДІСТ обрала для проведення операції пацієнта "на ходу" із приватної клініки "Оберіг" замість "лежачої" пацієнтки з державного центру.

Як обирають пацієнтів?

Раніше директор Українського центру трансплант-координації Дмитро Коваль повідомляв, що стан пацієнта є одним з ключових критеріїв, і якщо у людини гірший стан, то вона отримує більше балів в системі і вона повинна запропонувати його кандидатуру в першу чергу.

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ЗМІ вже звернулися до компетентних органів з проханням повідомити як функціонує ЄДІСТ, але у відомстві поки що нічого не говорять.

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