В українських річках знайшли сліди препаратів від COVID-19

Така ж проблема є і в інших країнах Європи – залишки препаратів означають, що очисні споруди не справляються

Після початку епідемії коронавірусі в наших водах з'явилися сліди препаратів від ковіду. Колаж "Сьогодні"

В українських річках виявили багато залишків медичних препаратів для лікування COVID-19. Речовини знайшли під час аналізу трьох головних річок, води яких використовуються для водопостачання населення – Дніпра, Дністра та Сіверського Дінця.

Про це заявив заступник міністра екології та природних ресурсів України Михайло Хорєв в ефірі телеканалу "Дім".

Зміни стану води пов'язані з пандемією коронавірусу.

"Ковідних" препаратів дуже багато. Те, що входить саме до "ковідного" протоколу, саме ці речовини зараз у нас у воді. Ми це фіксуємо. Ми ж з вами вживаємо таблетки. Велика кількість людей лікується, і це все потрапляє туди", – акцентував Хорєв.

Однак така проблема не тільки в Україні, а у всій Європі.

"У Європі відбувається те саме (...) Європейці чітко оцінюють: якщо фармпрепарати трапляються у воді — це значить, що погано працюють очисні споруди. У Європі є й хороші модернізовані очисні споруди, але є й старі", – додав заступник міністра.

Реклама

Що ще особливого в наших водах?

У річках дуже велика кількість цинку. Однак є припущення, що це взагалі природний стан, тому що такі показники у всіх наших водах.

Однак є припущення, що це взагалі природний стан, тому що такі показники у всіх наших водах. У воді є пестициди, але не у великій кількості.

але не у великій кількості. Фіксуються і метали, при цьому в воді практично немає ртуті. І це дуже добре, в Європі з цим постійно борються.

І це дуже добре, в Європі з цим постійно борються. Дуже велика проблема – наявність фосфатів, які застосовуються при виробництві миючих засобів. Очисні споруди з ними не можуть впоратися.

Хорєв уточнив, що в порівнянні з країнами Європи "у нас не найгірша ситуація".

Нагадаємо, раніше в США схвалили нові ліки від COVID-19.

А в Індії створили ліки від COVID-19 у вигляді порошку.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться в останньому випуску "Сьогодні":