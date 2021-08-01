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В українських річках знайшли сліди препаратів від COVID-19

1 серпня, 18:16

Тетяна Очеретяна

Така ж проблема є і в інших країнах Європи – залишки препаратів означають, що очисні споруди не справляються

Після початку епідемії коронавірусі в наших водах з'явилися сліди препаратів від ковіду. Колаж "Сьогодні"

В українських річках виявили багато залишків медичних препаратів для лікування COVID-19. Речовини знайшли під час аналізу трьох головних річок, води яких використовуються для водопостачання населення – Дніпра, Дністра та Сіверського Дінця.

Про це заявив заступник міністра екології та природних ресурсів України Михайло Хорєв в ефірі телеканалу "Дім".

Зміни стану води пов'язані з пандемією коронавірусу.

"Ковідних" препаратів дуже багато. Те, що входить саме до "ковідного" протоколу, саме ці речовини зараз у нас у воді. Ми це фіксуємо. Ми ж з вами вживаємо таблетки. Велика кількість людей лікується, і це все потрапляє туди", – акцентував Хорєв.

Однак така проблема не тільки в Україні, а у всій Європі.

"У Європі відбувається те саме (...) Європейці чітко оцінюють: якщо фармпрепарати трапляються у воді — це значить, що погано працюють очисні споруди. У Європі є й хороші модернізовані очисні споруди, але є й старі", – додав заступник міністра.

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Що ще особливого в наших водах?

Хорєв уточнив, що в порівнянні з країнами Європи "у нас не найгірша ситуація".

Нагадаємо, раніше в США схвалили нові ліки від COVID-19.

А в Індії створили ліки від COVID-19 у вигляді порошку.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться в останньому випуску "Сьогодні":

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