В Україну йде сніжна погода – де очікуються опади

На заході та півночі варто очікувати сніг / Колаж "Сьогодні"

Погода в Україні завтра, 3 лютого, буде сніжною. Також синоптики попереджають про сильний вітер та ожеледицю на дорогах та тротуарах. Максимум температура повітря підніметься до шести градусів тепла.

Про це повідомляє синоптик Наталія Діденко.

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На заході та півночі випадатиме сніг. У Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізькій та Луганській областях буде мокрий сніг та дощ. У центральних областях, а також у Одеській, Херсонській, Сумській та Харківській областях опадів не буде.

"На дорогах або "каша" та ожеледиця. Водії, не женіть сильно, тому що слизько", – додає Наталія Діденко.

Також в Україні буде поривчастий північно-західний вітер.

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Температура повітря протягом дня буде коливатися від трьох градусів морозу до двох градусів тепла. На півдні та у східних областях буде тепліше. Там прогнозується від +2 до +6 градусів.

У Києві 3 лютого йтиме сніг, а на дорогах ожеледиця. Також варто чекати на поривчастий північно-західний вітер. Найближчої ночі буде від -2 до -5 градусів, а вдень у столиці від двох градусів морозу до одного градуса тепла.