В Україну йдуть похолодання і дощі. Якою буде погода 2 і 3 серпня – прогноз

У західних областях температура опуститься до 23 градусів, в окремих районах буде град та шквали

Українців знову чекають дощі / Фото: Сьогодні

На початку тижня, 2 і 3 серпня, на зміну спеці і сухій погоді в Україну прийде вологе повітря, яке принесе дощі з грозами, місцями з градом і шквалами, а також зниження температури.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Читайте також: Погода на серпень: ласкаво просимо до Африки

2 серпня

У західних, північних, центральних і південних областях очікується короткочасний дощ, гроза, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. На решті території – без опадів. Вітер переважно південний, 7-12 м/с.

Погода 2 серпня. Джерело: Укргідрометцентр

Температура вдень 27-32 градуси, у південних і східних областях 31-36 градусів.

Реклама

У Києві вдень буде короткочасний дощ і гроза. Температура близько 30 градусів.

3 серпня

У центральних, східних, південних областях та в Карпатах місцями очікуються короткочасні дощі та грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. На решті території – без опадів.

Погода 3 серпня. Джерело: Укргідрометцентр

Температура в західних, північних і центральних областях вдень 23-28 градусів, на решті території 27-32 градуси.

У Києві 3 серпня без опадів. Вітер північно-західний та західний, 7-12 м/с. Температура вдень 25-27 градусів.

В Україні нинішнє літо ставить рекорд за рекордом у плані високої температури. Завідувачка відділом прикладної метеорології і кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух зазначає, що нас чекають нові хвилі спеки .

. Також в Україні почастішали потопи. Нещодавно страшенна злива затопила Чернівці – падали дерева і зупинки, у місті через ураган також обвалилась частина житлового будинку.