До України йдуть заморозки до -5: де буде найхолодніше

Через заморозки по Україні оголошені I та II рівні небезпеки. Колаж: "Сьогодні"

В Укргідрометцентрі розповіли, де і скільки ще триватимуть заморозки в країні. Вони будуть мінімум до 3 жовтня.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Вночі 1-3 жовтня в Україні, крім більшості західних областей та узбережжя морів, очікуються заморозки на поверхні ґрунту та місцями в повітрі 0-5 °С – рівень небезпеки "жовтий".

У північно-східних областях будуть заморозки в повітрі 0-3 °С – рівень небезпеки "помаранчевий".

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Заморозки обійдуть більшість західних областей і узбережжя морів

Погода в жовтні: коли чекати снігу

Осінь дедалі більше вступає у свої права: день став на третину коротшим, ніж був у червні, коли він максимальний, тепер сонце світить менше половини доби, та й то його не завжди видно за хмарами. Поки утримується тепла суха погода, але в будь-який момент може похолодати і задощить. "Сьогодні" з'ясували, якою очікується погода в жовтні.

Ми традиційно порівняли три прогнози: народного синоптика Леоніда Горбаня (з інфографікою), Укргідрометцентру і узагальнений прогноз погодних сайтів.