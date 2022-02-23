В Україну прилетів ще один літак з летальною зброєю від Канади

Це вже друге повітряне судно зі зброєю, яке прибуло в Україну з Канади/Фото: колаж: "Сьогодні"

В Україну прибула чергова військова підтримка від Канади. Це вже другий літак з летальною зброєю.

Про це повідомила глава Міноборони Канади Аніта Ананд.

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За словами міністерки, нове вторгнення Російської Федерації на територію України абсолютно не прийнятне.

"Канада здійснила друге доставлення летальної військової допомоги в Україну. Це нове вторгнення Росії абсолютно неприйнятно, і ми будемо продовжувати підтримувати Україну, оскільки країна захищає свій суверенітет і незалежність", — повідомила міністерка.

Чому Україна заважає Путіну?

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен розповів, чому президенту Російської Федерації Володимир Путіну заважає Україна.

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За його словами, Російська Федерація хоче знищити українську демократію, бо вона контрастує з автократією Росії й Путін цього не хоче.

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