В Україну з важливим завданням приїхав ексгенсек НАТО: що планує

/ Фото: Колаж: Сьогодні

До Києва прибув Андерс Фог Расмуссен — генеральний секретар НАТО (2009 -2014). Він відвідав Ірпінь, який постраждав від рук окупантів. Також він планує зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським, який попросив його очолити міжнародну групу експертів. Ця група підготує рекомендації для українського уряду щодо того, як можна уникнути подальших вторгнень Росії у майбутньому шляхом надання Україні потужних комплексних гарантій безпеки. Подробиці дізналася кореспондентка "Сьогодні" Марина Асмолова.

"Я приїхав сюди, щоб зробити власний внесок, щоб Україна не лише виграла війну, а й отримала мир. І ми починаємо цю роботу сьогодні. Важко знайти краще місце для того, щоб почати цю роботу, ніж місто Ірпінь. Тут ми пам’ятаємо усіх мужніх людей які зробили так багато для того, щоб протидіяти жорстоким російським нападам", — сказав він.

Реклама

Консультаційна група з гарантій безпеки України має напрацювати перелік гарантій безпеки для України, зазначив Андерс Фог Расмуссен. Він підкреслив, що Україна має отримати потужні гарантії безпеки.

"Якщо ми зможемо задовольнити бажання України щодо НАТО і щодо статті 5-ї, наше завдання полягає в тому, щоб подумати над тим, як ми зможемо забезпечити ще й альтернативні гарантії безпеки. Україна має отримати їх негайно. Вони мають включати гарантоване право України на самооборону, тобто мати достатньо потужну і надійну армію, ЗСУ. Бо, по суті, це єдина гарантія безпеки. Але, окрім цього, ми можемо подумати й над гарантіями безпеки від міжнародних гарантів – від США, Великої Британії, Франції, Німеччини, Туреччини. Ми будемо аналізувати та розглядати усі ці можливості. Комплексна відбудова України є частиною гарантій безпеки після повного знищення окремих регіонів. Ми маємо започаткувати такі", — сказав Расмуссен.

Також він прокоментував отримання Україною статусу кандидата в ЄС.

Реклама

"Їй треба отримати усе, що цей статус надає. Ми будемо оперативно працювати над цим. Певні результати будуть вже наприкінці літа, на початку осені", — зазначив політик.

Нагадаємо, 23 червня Україна отримала статус кандидата на вступ до Європейського Союзу.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив та прокоментував цю подію.

Реклама

"Щойно отримали кандидатство. Це перемога. Чекали 120 днів і 30 років. А потім переможемо ворога і відпочинемо. А може, спочатку відбудуємо Україну і потім уже відпочинемо. Може, навіть переможемо, відбудуємо і вступимо до ЄС, і потім вже відпочинемо. А може, й не відпочинемо... Хоча, ні, діти образяться. Але ми обов'язково переможемо", — заявив Зеленський.