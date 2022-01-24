В Україну повернулися морози: де чекати -17 градусів

Сніг синоптики обіцяють лише на півдні та сході країни / Колаж "Сьогодні"

Погода в Україні завтра, 25 січня, буде морозною та сніжно. Стовпчики термометрів вдень опустяться до -8 градусів. Через низьку температуру синоптики попереджають про ожеледь, яка може бути на дорогах та тротуарах.

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Про це повідомляє синоптик Наталія Діденко.

Вночі у більшості областей передбачається морозяна погода. Температура повітря від -13 до -7 градусів, а вдень від -8 до -3 градусів. На півдні країни температура може прогрітись до 0 градусів.

У західних областях уночі буде найхолодніше. Так стовпчики термометрів опустяться до -17 градусів, а ось вдень варто очікувати близько 0 градусів. Сніг буде найближчої ночі лише на півдні та сході.

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У Києві вівторок буде морозним. Вночі буде від -12 до -10 градусів, а вдень від -8 до -6 градусів та ожеледиці.

Погода в Україні на 25 січня. Фото: Наталки Діденко

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