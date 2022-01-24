В Україну повернулися морози: де чекати -17 градусів

Сніг синоптики обіцяють лише на півдні та сході країни / Колаж "Сьогодні"
Погода в Україні завтра, 25 січня, буде морозною та сніжно. Стовпчики термометрів вдень опустяться до -8 градусів. Через низьку температуру синоптики попереджають про ожеледь, яка може бути на дорогах та тротуарах.
Про це повідомляє синоптик Наталія Діденко.
Вночі у більшості областей передбачається морозяна погода. Температура повітря від -13 до -7 градусів, а вдень від -8 до -3 градусів. На півдні країни температура може прогрітись до 0 градусів.
У західних областях уночі буде найхолодніше. Так стовпчики термометрів опустяться до -17 градусів, а ось вдень варто очікувати близько 0 градусів. Сніг буде найближчої ночі лише на півдні та сході.
У Києві вівторок буде морозним. Вночі буде від -12 до -10 градусів, а вдень від -8 до -6 градусів та ожеледиці.
Рекомендації для пішоходів під час ожеледиці:
- Не поспішайте, не соромтеся "човгати" ногами, наступайте на всю підошву, не піднімайте високо ноги.
- Вибирайте взуття на підошві з мікропористої або іншої м'якої основи без підборів.
- Під час ходьби центр ваги тіла спрямовуйте вперед.
- Спускаючись або піднімаючись сходами, тримайтеся за поручні, обов'язково ставте на сходинку обидві ноги.
- Обходьте металеві кришки люків.
- Будьте уважні на тротуарі – автомобіль чи автобус може занести та не вдасться вчасно загальмувати.
- Переходьте вулицю лише на зелене світло, а краще через підземні переходи.
- Попросіть своїх бабусь та дідусів залишитися в цей період вдома.
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