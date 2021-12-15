В Україну повертається тепло: прогноз від синоптиків на завтра (мапа)

Погода в Україні на 16 грудня / Колаж "Сьогодні"

Завтра, 16 грудня, в Україні більшість територій буде з дощем. У Карпатах синоптики прогнозують сніг.

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.

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Де будуть опади

У західних, північних та центральних областях очікується переважно дощ. Південна частина без опадів. Дощ може йти вночі на Одещині. Також опадів не буде на сході.

Де чекати тепла

Температура повітря в Україні найближчої ночі коливатиметься від 4 градусів морозу до 3 градусів тепла.

Вдень синоптик прогнозує від 1 градуса морозу до +4, а ось у Криму температура повітря буде максимум +9 градусів.

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Погода в Україні на 16 грудня. Фото: Наталки Діденко

Погода в Україні на 16 грудня. Фото: Наталки Діденко

Погода на грудень

Середня місячна температура повітря очікуєтьсявід 4 градусів морозу до 3 градусів тепла.

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Місячна кількість опадів очікується 33-78 мм, у гірських районах місцями 81-105 мм, що в межах норми (у північно-східній частині дещо менше від норми).

Крім того, у грудні варто очікувати сильний вітер, хуртовини, налипання мокрого снігу, а під час відлиг – туман та ожеледицю.

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