В Україну повертається спека до +33: коли очікувати потепління

Після дождів повернеться спека. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві очікується потепління, в найближчі вихідні температура повітря підвищиться до +33 градусів. Про це повідомила синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці в Facebook в середу, 25 серпня.

"У найближчі неділю – понеділок температура стрибне в Києві до +30 ... + 33 градусів. Але ненадовго", – написала Діденко.

А ось в четвер, 26 серпня, в столиці, за словами синоптика, буде "неприємно й свіжо". Вдень очікується дощ і гроза, температура до +19 градусів.

Реклама

В цілому в Україні 26 серпня, буде нестійка синоптична ситуація.

"Дощі, можливо з грозами, пройдуть в північних областях, в центральній частині, зачепить Одеську, Чернівецьку та Івано-Франківську області", – розповіла Діденко.

У четвер на сході і південному сході України буде жарко, +25 ... + 30 градусів. На півдні і в центрі +23 ... + 28 градусів, у Вінницькій області +22, +23 градуси. На півночі +17 ... + 22 градуси. У західній частині +19 ... + 23 градуси.