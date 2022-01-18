У Вінниці 22-річний хлопець влаштував дрифт у середмісті: що йому загрожує (відео)

Скандальний дрифт пішохідною площею у самісінькому середмісті збурив Вінницю. 22-річний водій на BMW зухвало розважається, наражаючи на небезпеку інших людей. Копи й чиновники не на жарт розлючені — порушника треба покарати, але — за що саме? Чи є закон, за яким можна штрафувати дрифтерів? Бо таких в Україні не бракує. З'ясовував кореспондент "Сьогодні" Олексій Керман.

Дрифт від Сергія

Площа Ліверпуль популярна у містян та туристів. Тут пам’ятник легендарному гурту Бітлз, а з динаміків на стовпах лунають їхні хіти. Тут граються діти, а батьки п’ють каву. Собі розважитись, а заразом людей повеселити вирішив Сергій.

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"Було в надії якось дати якусь емоцію людям, ось, але не вийшло", — каже дрифтер Сергій.

Відео, де Сергій дрифтує на чорному BMW – розлетілось соцмережами і вмить стало вірусним. Одні користувачі підтримували водія, інші — засуджували. А от поліцейських та місцевих чиновників розлютило не на жарт.

"Спочатку цей водій дрифтує на території школи, у дворі школи. Потім виїжджає сюди на пішохідну площу, дрифтує тут. Ми бачимо, що це таке нахабне, зухвале нехтування громадським порядком з таким якимось особливим цинізмом", — розповідає експерт з безпеки дорожнього руху Вінницької міської ради Віктор Перлов.

Сергію 22. Він програміст. Понад два роки навчався екстремального кермування, але це не дає права газувати на площах чи тротуарах. Професійні перегонники твердять, це небезпечно.

"Він може банально не впоратись з керуванням і нанести якесь пошкодження людям фізичне", — каже чемпіон України з кільцевих перегонів Сергій Малик.

До поліції пішов сам

Сергій сам прийшов до поліції, бо визнає — утнув дурницю. Склали два протоколи – за те, що їздив тротуаром та не вмикав сигналу повороту.

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"В правилах дорожнього руху України нема такого поняття, як дрифт. Відповідальність є за те, що порушив правила супутнього руху", — зазначив речник Вінницької патрульної поліції Віктор Постоловський.

Дрифт в Україні

Дрифт — не заборонений в Україні, тож і прямої відповідальності немає, кажуть адвокати. За приклад ставлять США.

"Там є таке визначення — раф драйвінг, тобто, жорстоке водіння, яке й полягає у таких різких прискореннях, змінах напрямку руху. Там відповідальність за це є і саме визначення, відповідальність", — каже адвокат Юрій Прохода.

Штраф для Сергія

А ще Сергій не має прав. Раніше забрали, бо нібито сів п’яний за кермо. За всі порушення має сплатити штраф — понад 40 тисяч гривень. У вінничан Сергій попросив пробачення.

Скандали з дрифтерами

Дрифтери повсякчас втрапляють у гучні скандали. У серпні торік, під час знімань рекламного ролика, машини пошкодили 2 тисячі квадратних метрів жовтої плитки на СофІйській площі.

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А в Одесі на перегони влітку минулого року з’їхались сотні автомобілів. Натовп глядачів зайняв усі вільні місця на мосту й біля траси. Один чоловік видерся на багажник машини, водій почав дрифтувати, екстремал не втримався й просто впав на асфальт. Дивом відбувся незначними травмами.

Адвокати та професійні перегонники переконані, дрифтувати де заманеться водії припинять, якщо з’являться спеціальні майданчики. Допоки їх нема, газуватимуть на площах, паркованнях та перед великими торговельними центрами.

Про дрифт

Як пише Wikipedia, дрифт — техніка проходження поворотів і вид автоспорту, що характеризуються проходженням поворотів з навмисним зривом провідної осі і прохід у керованому заносі на максимально можливій для утримання на трасі кута швидкості, що вимагають від автомобіля наявності задньої тягово-ковзної осі (можна також виконувати на повному приводі). У більшості випадків використання такого заносу є не найшвидшим способом проходження поворотів, але досить ефектним і видовищним, завдяки чому змагання з цього виду автоспорту приваблюють багато глядачів. Змагання повинні проводитися на асфальті або на льоду.

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