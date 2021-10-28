У ВР вважають нестачу кисню диверсією

Україні потрібно 344 тонни кисню на добу / Фото: Колаж: Сьогодні

Голова Комітету Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький заявив, що зупинка великих заводів із виробництва кисню може бути диверсією.

Про це він заявив в ефірі телеканалу Україна 24.

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"Перше – це те, що... І сьогодні вже СБУ та силові структури почали займатися цим питанням, бо є підозри, що це може бути також диверсія, тому що чомусь саме на прогнозований пік епідемії два найпотужніші кисневі заводи стали на технічну профілактику. На прохання уряду перенести технічну профілактику там відповіли, що це неможливо. Заводи поки що стоять, але вже 2 листопада виходять із профілактики... На жаль, це приватні заводи – у країні всі кисневі заводи приватні", – розповів Радуцький.

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Також глава профільного парламентського комітету підтвердив, що в Україні справді склався дефіцит кисню. За його словами, зараз Україні потрібно 344 тонни кисню на добу на всю країну.

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Зазначимо, у відповідь на звернення представників регіонів України Метінвест ухвалив рішення про допомогу регіонам поставками кисню до медичних закладів, а саме:

260 т у Харківську область, станом на 25.10 постачено вже 180 т кисню;

60 т у Київську обл., станом на 25.10 постачено 20 т кисню;

30 т у Чернігівську обл., станом на 25.10 постачено 20 т кисню;

500 т у Херсонську обл., станом на 25.10 постачено 10 т кисню.

Статистика із COVID-19 в Україні сьогодні

Минулої доби, 27 жовтня, в Україні зафіксували 26 071 новий випадок COVID-19. Це на 3497 випадків більше, ніж добою раніше.

Усього інфекцію підтвердили у 2 851 804 людей. Минулої доби від COVID-19 померли 576 жителів України (всього – 66 204). Вилікувати вдалося 2 411 711 інфікованих (10 006 – за останню добу).

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Ситуація з коронавірусом у містах

В Одесі ковідних пацієнтів екстрено перевозять із однієї лікарні до іншої. А все через те, що закінчився кисень, без якого важкі хворі можуть померти. Пацієнтів перевозили аж до 4 ранку. Залучили "швидкі" та майже весь медперсонал лікарні.

А в реанімації київської лікарні закінчуються місця для COVID-пацієнтів. Там зайнято майже 90% місць. Серед хворих і вакциновані.

У столиці вже три дні поспіль перевищують показники з поширення коронавірусу. Отже, місто опинилося на межі потрапляння до червоної зони карантину.

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