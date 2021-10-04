В українські виші тепер будуть вступати по-новому: що потрібно знати

Цього року вступ на бакалаврат почався 1 липня / Колаж "Сьогодні"

За новими правилами буде проходити прийом до вищих навчальних закладів України в 2022 році. Міністерство освіти і науки поміняли правила для розвитку системи вищої освіти, а також конкурентоспроможності університетів.

Про це повідомляє МОН України.

Що зміниться?

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При надходженні діятимуть п'ять нових правил:

розширені можливості для додаткового набору на контракт бакалаврів за денною формою отримання освіти;

скорочено перелік паперових копій документів, які повинні подавати абітурієнти, які подають заяви в паперовій формі (тепер не потрібно буде подавати копії сертифікатів ЗНО та копію документа про раніше здобуту освіту, якщо ця інформація є в ЄДЕБО);

єдине вступне випробування до магістратури з використанням ЗНО запланували для спеціальностей 05 "Соціальні та поведінкові науки", 06 "Журналістика", 07 "Управління та адміністрування", 08 "Право", 28 "Публічне управління та адміністрування", 29 "Міжнародні відносини";

змінено перелік обов'язкових предметів для деяких спеціальностей, а саме посилена роль математики при вступі до ЗВО;

для тих, хто вступає на спеціальність 22 "Охорона здоров'я", то замість вступного іспиту будуть здавати результати інтегрованого іспиту КРОК-М.

Коли вступати до навчальних закладів?

Основний етап вступної кампанії 2021 Україна на бакалаврат почнеться в липні, коли в університети потрібно подати заяви, скласти вступні іспити або пройти співбесіди, а також – подати заяви до вузів.

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Цього року вступ на бакалаврат почався 1 липня, коли стартувало створення е-кабінетів, і проходив до 30 вересня – кінцева дата зарахування на навчання контрактників.

Раніше ми писали:

Розпочалася вступна кампанія, наближається осінь, а значить, тисячі абітурієнтів поїдуть у різні міста України – вступати до вишів. Новоспечені студенти, як правило, шукають відповідне житло для двох-трьох людей в зручних місцях у містах.

Через епідемію коронавируса і тотального карантину українські студенти були змушені перейти на дистанційне навчання. Але з початком нового навчального року епідемія COVID-19 не зникне, і якщо буде потреба – адаптивний карантин можуть продовжити.