На вихідних в Україні різко зміниться погода: де чекати сніг та штормовий вітер

У суботу по всій країні очікуються снігопади. / Фото: Колаж: Сьогодні

Погода в Україні завтра ускладниться через прихід атмосферних фронтів з північного заходу Європи. Вони принесуть сніг, мокрий сніг та посилення вітру.

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.



Спочатку опади охоплять західну та північну частини України. Більшість центральних областей потраплять у вологу повітряну масу в суботу вдень. На Південь та Схід України опади прийдуть вже пізно ввечері 5 лютого та вночі 6 лютого.

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Вітер у більшості областей буде північно-західний з переходом на південно-західний, поривчастий, місцями до штормових поривів. Цей перехід до південного напрямку спричинить потепління.

Найближчої ночі по Україні слід чекати морозів -2-9 градусів, на Півночі -7-12 градусів. В західних областях вночі буде близко нуля.

Проте вдень у суботу температура повітря повсюди в Україні підвищиться, хіба в східних областях ще затримається невеликий мороз. А ось у неділю й у східній частині також потепліє. Скрізь в Україні 6 лютого передбачається протягом дня від 0 до +3 градусів, на Півдні +2+6 градусів.

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У Києві завтра, 5 лютого, буде хмарно, йтиме сніг, вдень переходитиме у мокрий сніг. Найближчої ночі -6-9 градусів, завтра вдень потепліє до відлиги, посилиться вітер. У неділю суттєвих опадів у Києві не буде, очікується тепла вітряна погода.