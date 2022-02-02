На Закарпатті лікарка агітувала вакцинуватися, але нишком продавала COVID-сертифікати

СБУ затримала лікарку на підробці сертифікатів. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Закарпатській області викрили місцеву лікарку, яка у соціальних мережах агітувала всіх за вакцинацію, але у реальному житті "заробляла" на підробці COVID-сертифікатів.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

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Зловмисниця працювала лікарем-інфекціоністом Центру громадського здоров’я Закарпатської обласної ради. На партнерських умовах вона залучила до схеми знайому, яка за 30% від "доходу" шукала клієнтів, які не бажали вакцинуватись.

За 3,5 тисяч гривень лікарка вносила в електронну систему охорони здоров’я eHealth неправдиві відомості про вакцинацію. Крім того, вона видавала "пацієнтам" паперові COVID-сертифікати про вакцинацію без проведення фактичного щеплення. У такий спосіб зловмисниця підробляла щомісяця майже 100 медичних документів.

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Лікар організувала продаж сертифікат про вакцинацію. Фото: СБУ

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Що загрожує за підробку документів

Наразі обом зловмисницям оголошено про підозру за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання їм міри запобіжного заходу. Триває слідство.

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