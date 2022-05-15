До Запоріжжя евакуювалось 120 тисяч людей з Маріуполя й інших окупованих міст

Люди приїхали не лише з Маріуполя, але й з інших тимчасово окупованих міст / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Запоріжжя допомогло прийняти понад 120 тисяч людей, евакуйованих з Маріуполя й інших окупованих росіянами сіл і містечок.

Про це заявив генеральний директор "Запоріжсталі" Олександр Мироненко в ефірі національного марафону.

Реклама

"Робота у нас вже достатньо відновлена. Ми зустріли понад 120 тис. людей, що переїжджають не тільки з Маріуполя, а й з інших тимчасово окупованих територій. У нас створені спеціальні центри. У Запоріжжі це центр реінтеграції та приймання біженців з міст, де ідуть активні бойові дії. Це стосується не тільки співробітників нашої компанії, але і всіх інших громадян", – зазначив Мироненко.

Він додав, що зусиллями підприємств створені всі умови, щоб люди могли отримати першу медичну, психологічну допомогу, консультацію щодо того, де вони можуть знайти житло, та ін.

"Ми намагаємось надавати всебічну допомогу тим людям, які виїжджають. Але наразі процес дуже ускладнений російською стороною, тому що вона просто не випускає людей без будь-яких пояснень сюди, до Запоріжжя. І дуже важко нині вивозити людей", – додав Мироненко.

Реклама

За його словами, завдяки допомозі ООН вивезено дуже багато наших співробітників з бомбосховищ "Азовсталі".

"Тепер вони розміщені, вони у безпеці й забезпечені всім необхідним. Ми і надалі будемо допомагати цим людям, щоб вони отримали все необхідне для налагодження нормального життя", – підсумував Мироненко.

Раніше ми розповідали, що Києву передали 1,4 тис. продуктових наборів, а також писали, яку допомогу українці отримали за період війни.