У Запорізькій області мама забрала з садка доньку з переломом та струсом мозку

У місті Пологи Запоріжзької області дитина зламала ногу і розбила голову у дитячому садочку. Там не розповідають, як саме дитина травмувалася. Тепер деталі з’ясовує слідство та кореспондент "Сьогодні" Олег Притикін.
Маленька Мирослава вже бігає і стрибає. Не так давно з її лівої ніжки зняли гіпс, у якому вона була з початку вересня. Численних травм вона зазнала у дитячому садочку.
"Закритий перелом без зміщення гомілки, струс мозку, закрита черепно-мозкова травма і забій м'яких тканин. Голова в нас вся побита була", – розповідає Вікторія Лазунько, мама Мирослави.
Як все сталося
Уранці дитину відвели в садок, за кілька годин звідти зателефонували, мовляв, ваша дитина впала та вдарилася головою, заспокоїти не можемо, заберіть її. Коли мама прийшла – їй лише порадили звернутися до сімейного лікаря. Мирославу мали везти в дитячу обласну лікарню.
"Я сама медпрацівник, у мене стаж 10 років роботи. Я знаю, що вони повинні були швидко надавати допомогу, вони нічого не зробили", – пояснює мама дівчинки.
Сталося все в цьому дитсадку, але за яких обставин – достеменно невідомо. Дівчинка впала під час прогулянки зі сходинки альтанки. Це одна з версій, яку озвучили у дитячому садку.
"Нам сказали, що характер травм не характерний для такого падіння, не можна отримати травми на рівному місці", – розповіла Вікторія.
Вихователька відмовилася коментували
Щоб дізнатися, як забилася Мирослава, "Сьогодні" зателефонували виховательці Олені.
"Я зараз не можу розмовляти, ну я не буду нічого казати", – відповіла вона.
Садок – заклад комунальний. У Пологівській мерії про надзвичайну подію з дівчинкою знають.
"Мені дуже не сподобалося те що три рази ми з нею (вихователькою. – Ред.) спілкувалися і тричі в неї були не завжди однакові свідчення. То вона казала, що це сталося у кімнаті, там, де були діти, то вона казала, що це було під час прогулянки на подвір’ї", – розповів заступник міського голови Сергій Колісник.
Справою зайнялася поліція
Батьки Мирослави звернулися із заявою до поліції.
"Наразі досудове розслідування проводиться. Дитина закінчила лікування, її було направлено для проходження судово-медичної експертизи", – повідомив Євген Колісник, старший слідчий Пологівського райвідділу поліції.
Схожий випадок стався у квітні в одному із дитсадків Запоріжжя. Чотирирічний хлопчик упав із другого поверху. Днями його виховательку суд визнав винною, тепер вона сидітиме за ґратами.
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