У Запорізькій області мама забрала з садка доньку з переломом та струсом мозку

У місті Пологи Запоріжзької області дитина зламала ногу і розбила голову у дитячому садочку. Там не розповідають, як саме дитина травмувалася. Тепер деталі з’ясовує слідство та кореспондент "Сьогодні" Олег Притикін.

Маленька Мирослава вже бігає і стрибає. Не так давно з її лівої ніжки зняли гіпс, у якому вона була з початку вересня. Численних травм вона зазнала у дитячому садочку.

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"Закритий перелом без зміщення гомілки, струс мозку, закрита черепно-мозкова травма і забій м'яких тканин. Голова в нас вся побита була", – розповідає Вікторія Лазунько, мама Мирослави.

Як все сталося

Уранці дитину відвели в садок, за кілька годин звідти зателефонували, мовляв, ваша дитина впала та вдарилася головою, заспокоїти не можемо, заберіть її. Коли мама прийшла – їй лише порадили звернутися до сімейного лікаря. Мирославу мали везти в дитячу обласну лікарню.

"Я сама медпрацівник, у мене стаж 10 років роботи. Я знаю, що вони повинні були швидко надавати допомогу, вони нічого не зробили", – пояснює мама дівчинки.

Сталося все в цьому дитсадку, але за яких обставин – достеменно невідомо. Дівчинка впала під час прогулянки зі сходинки альтанки. Це одна з версій, яку озвучили у дитячому садку.

"Нам сказали, що характер травм не характерний для такого падіння, не можна отримати травми на рівному місці", – розповіла Вікторія.

Вихователька відмовилася коментували

Щоб дізнатися, як забилася Мирослава, "Сьогодні" зателефонували виховательці Олені.

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"Я зараз не можу розмовляти, ну я не буду нічого казати", – відповіла вона.

Садок – заклад комунальний. У Пологівській мерії про надзвичайну подію з дівчинкою знають.

"Мені дуже не сподобалося те що три рази ми з нею (вихователькою. – Ред.) спілкувалися і тричі в неї були не завжди однакові свідчення. То вона казала, що це сталося у кімнаті, там, де були діти, то вона казала, що це було під час прогулянки на подвір’ї", – розповів заступник міського голови Сергій Колісник.

Справою зайнялася поліція

Батьки Мирослави звернулися із заявою до поліції.

"Наразі досудове розслідування проводиться. Дитина закінчила лікування, її було направлено для проходження судово-медичної експертизи", – повідомив Євген Колісник, старший слідчий Пологівського райвідділу поліції.

Схожий випадок стався у квітні в одному із дитсадків Запоріжжя. Чотирирічний хлопчик упав із другого поверху. Днями його виховательку суд визнав винною, тепер вона сидітиме за ґратами.

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