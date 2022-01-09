Вакансії без обмежень за віком та статтю: в Україні запровадили нові вимоги (відео)

Чи вирішить оновлений закон проблему дискримінації на ринку праці – поки що невідомо. Колаж "Сьогодні"

Влаштуватися працювати – без гендерних чи вікових обмежень. В Україні не можна вказувати в оголошеннях про вакансію бажаний вік або стать претендента. Чи справді робота стане доступною для всіх? Дізнавалася Вікторія Дмитренко.

Деталі

Не старше 35, робота лише для жінок чи чоловіків. Тепер, якщо роботодавець напише в описі вакансії вимоги до статі та віку, це може стати підставою для штрафу. Заплатити штраф міг би потенційний роботодавець Луїзи. На роботу її не взяли рік тому, сказали через стать.

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"Ми чудово поспілкувалися на співбесіді, все чудово, наступного дня дзвонять, кажуть, все добре, але ми все-таки хочемо хлопця, бо у нас жіночий колектив", – розповіла дівчина.

В Україні така заборона на дискримінацію в рекламі вакансій діє ще з 1996 року. Однак цього пункту ніхто не перевіряв, а оголошення з порушеннями на пошукових сайтах роботи були завжди. І про це добре з власного досвіду знає пані Софія. Вона 25 років підбирала персонал у Києві. Нині проживає у Німеччині і там, каже, за таке вже давно штрафують.

"Були керівники, просили у мене, щоб я підбирала персонал, наприклад, певного віку, але я завжди висловлювала проти цього, тому що я вважаю, що це неправильно", – сказала менеджер з персоналу Софія Венсель.

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Свого часу у роботі відмовили і продавцю Ілоні. Причина – жінка багатодітна мати.

"На співбесіді сказали, що в мене почнуться лікарняні, діти хворітимуть, мені потрібно бути з дітьми", – розповіла жінка.

Але тепер обмірковувати тексти оголошення слід ретельніше. За дискримінаційну рекламу оштрафують на десять мінімальних заробітних плат – а саме на 65 тисяч гривень. Проте швидко все не запрацює, вважають експерти. Адже є специфічні професії.

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Чи вирішить оновлений закон проблему дискримінації на ринку праці – поки що невідомо.

"Якщо роботодавець хоче мати офіс-менеджера чи секретаря певного віку, відповідно, у вакансіях це буде не зазначено, однак той же рекрутер чи ейчар-менеджер, розуміючи певні параметри чи критерії відбору, може таким чи іншим чином відмовляти кандидатам", – сказала експерт з працевлаштування Анна Шкумат.

Експерти кажуть: дискримінація у підборі персоналу буває дуже дивною. Хтось просто вказує бажаний знак зодіаку претендента чи неприйнятне ім'я. Ось у Грузії нещодавно компанію оштрафували за вакансію для високої та худої жінки.

Нагадаємо, сайт "Сьогодні" розповідав про професії майбутнього для України – на кого вчитися, щоб через п'ять років була робота.

Раніше ми писали, що працівники з України відмовляються працювати в Польщі на збиранні яблук та обирають легшу роботу. Фермерам доводиться дешево експортувати яблука за кордон, адже вони можуть хоч якось заробити.