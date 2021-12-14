Вакцинація від COVID-19. Скільки людей не зробило друге щеплення

Люди, які не отримали дозу вакцини, мають в 5 разів вищий ризик госпіталізації / Фото: Колаж: Сьогодні

Близько 110 тисяч українців прострочили другу дозу вакцини від коронавірусу. У Міністерстві охорони здоров'я закликали прийти та вакцинуватися повторно.

Про це заявив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін, повідомляє "РБК-Україна".

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"Зараз обов'язок кожної людини – це захистити себе і рідних, зробивши щеплення. Водночас близько 110 тисяч українців прострочили другу дозу антиковідної вакцини. Саме тому закликаю кожного прийти і надолужити пропущену дозу", – пояснив Кузін.

Мінімально можливі інтервали введення вакцин:

Comirnaty/Pfizer-BioNTech – 21 день,

Moderna – 28 днів,

CoronaVac/Sinovac Biotech – 14 днів,

Oxford/AstraZeneca – 28 днів.

Як правильно комбінувати COVID-вакцини

В Україні, як і в багатьох інших країнах, дозволено у деяких випадках комбінувати різні вакцини проти COVID-19.

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Втім, якщо та сама вакцина недоступна або на першу дозу була важка реакція, можна щепитися за такою схемою:

1-ша доза – AstraZeneca, 2-га – Moderna або Comirnaty через 28 днів;

1-ша доза – Comirnaty або Moderna, 2-га – Moderna або Comirnaty через 28 днів.

Вакцинація населення

За добу 13 грудня в Україні 129 742 особи вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 42 956 людей, повністю імунізовано 86 786 осіб.

З початку кампанії вакцинації щеплена 14 174 401 людина, з них отримали першу дозу 14 174 399 осіб, повністю імунізовані та отримали дві дози 12 544 437 людей.

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Загалом проведено 26 718 836 щеплень.

За останню добу працювали:

820 мобільних бригад з імунізації;

3333 пункти щеплення;

462 центри вакцинації населення.

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