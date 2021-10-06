Вакцинація від COVID-19. За добу в Україні більше 117 тис. людей зробили щеплення

За добу в Україні вакцинували більше 117 тис. людей / Фото: Колаж: Сьогодні

За минулу добу 5 жовтня 117 234 особи вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 58 659 людей, повністю імунізовані – 58 575 осіб.

Про це пише МОЗ.

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Протягом доби працювали:

887 мобільних бригад;

2938 пунктів щеплення;

346 центрів вакцинації.

З початку вакцинальної кампанії щеплено 7 300 774 осіб, з них отримали одну дозу – 7 300 772 особи, повністю імунізовані і отримали дві дози – 5 879 300 людей (з них двоє отримали одну дозу за кордоном). Всього проведено 13 180 072 щеплення.

Переваги для вакцинованих громадян

Навчальні заклади під час жовтого рівня працюватимуть тільки при 80% вакцинації персоналу.

Обмеження жовтого рівня не будуть застосовуватися, якщо всі учасники (відвідувачі) і не менше 80% організаторів масових заходів, співробітників кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших культурних установ, спортзалів і басейнів матимуть "жовтий" або "зелений" COVID-сертифікат.

Власники закладів самі вирішуватимуть, обслуговувати чи невакцинованих людей.

Якщо буде встановлено червоний рівень епідемічної небезпеки, то навчальні заклади будуть працювати тільки в тому випадку, якщо 100% працівників матимуть "зелений" COVID-сертифікат.

При наявності у людини, яка перетинає кордон України, "жовтого" або "зеленого" сертифікату про вакцинацію або одужання від COVID-19 він може не проходити самоізоляцію. Також це правило стосується і осіб, що прибувають з тимчасово окупованих територій.

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