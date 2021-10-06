Вакцинація від COVID-19. За добу в Україні більше 117 тис. людей зробили щеплення

За добу в Україні вакцинували більше 117 тис. людей / Фото: Колаж: Сьогодні
За минулу добу 5 жовтня 117 234 особи вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 58 659 людей, повністю імунізовані – 58 575 осіб.
Про це пише МОЗ.
Протягом доби працювали:
- 887 мобільних бригад;
- 2938 пунктів щеплення;
- 346 центрів вакцинації.
З початку вакцинальної кампанії щеплено 7 300 774 осіб, з них отримали одну дозу – 7 300 772 особи, повністю імунізовані і отримали дві дози – 5 879 300 людей (з них двоє отримали одну дозу за кордоном). Всього проведено 13 180 072 щеплення.
Переваги для вакцинованих громадян
- Навчальні заклади під час жовтого рівня працюватимуть тільки при 80% вакцинації персоналу.
- Обмеження жовтого рівня не будуть застосовуватися, якщо всі учасники (відвідувачі) і не менше 80% організаторів масових заходів, співробітників кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших культурних установ, спортзалів і басейнів матимуть "жовтий" або "зелений" COVID-сертифікат.
- Власники закладів самі вирішуватимуть, обслуговувати чи невакцинованих людей.
- Якщо буде встановлено червоний рівень епідемічної небезпеки, то навчальні заклади будуть працювати тільки в тому випадку, якщо 100% працівників матимуть "зелений" COVID-сертифікат.
- При наявності у людини, яка перетинає кордон України, "жовтого" або "зеленого" сертифікату про вакцинацію або одужання від COVID-19 він може не проходити самоізоляцію. Також це правило стосується і осіб, що прибувають з тимчасово окупованих територій.
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