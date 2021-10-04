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Вакцинація в Україні. За добу щеплення зробили майже 34 тис. людей

Юлія Гаврилюк
4 жовтня, 09:04
З початку вакцинальної кампанії щеплено 7 190 643 особи, з них отримали одну дозу – 7 190 641 людина

За добу вакцинувалися майже 34 тис. особи / Фото: Колаж: Сьогодні

За добу 3 жовтня 2021 від коронавірусу вакцинувалися 33 924 особи. Одну дозу отримали 17 373 особи.

Про це пише МОЗ.

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Одну дозу отримали 17 373 особи, повністю імунізовані – 16 551 людина.

Протягом доби працювали:

  • 330 мобільних бригад;
  • 1070 пунктів щеплення;
  • 358 центрів вакцинації.

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Повністю імунізовані і отримали дві дози – 5 771 866 людей (з них двоє отримали одну дозу за кордоном). Всього проведено 12 962 507 щеплень.

Кількість інфікованих в регіонах за добу

  • м. Київ – 169 випадків;
  • Вінницька область – 95 випадків;
  • Волинська область – 203 випадки;
  • Дніпропетровська область – 393 випадки;
  • Донецька область – 259 випадків;
  • Житомирська область – 301 випадок;
  • Закарпатська область – 28 випадків;
  • Запорізька область – 294 випадки;
  • Івано-Франківська область – 108 випадків;
  • Київська область – 106 випадків;
  • Кіровоградська область – 22 випадки;
  • Луганська область – 85 випадків;
  • Львівська область – 295 випадків;
  • Миколаївська область – 221 випадок;
  • Одеська область – 215 випадків;
  • Полтавська область – 67 випадків;
  • Рівненська область – 80 випадків;
  • Сумська область – 241 випадок;
  • Тернопільська область – 239 випадків;
  • Харківська область – 592 випадки;
  • Херсонська область – 158 випадків;
  • Хмельницька область – 88 випадків;
  • Черкаська область – 94 випадки;
  • Чернівецька область – 410 випадків;
  • Чернігівська область – 58 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

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