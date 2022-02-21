Венедіктова порушила кримінальну справу проти Путіна

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Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова відкрила кримінальне провадження через рішення президента Росії Володимира Путіна визнати "ЛДНР".

Про це Венедиктова повідомила на своїй сторінці у Facebook.

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"15.02.2022 депутати Держдуми РФ звернулись до президента РФ Володимира Путіна з проханням визнати незалежність "ЛНР" та "ДНР" – іншими словами, українських територій. 21.02.2022 відбулося засідання Радбезу РФ під керівництвом Володимира Путіна, під час якого його члени відкрито підтримали таку ідею.

Наші дії: Реєстрація кримінального провадження за ч.2 ст. 110 КК України – публічні заклики до вчинення умисних дій з метою зміни меж території України, вчинені представником влади.", – написала Венедіктова.

Як підкреслила генпрокурорка, "саме закон змушує нас реагувати на скоєний злочин і нести відповідальність за процесуальну перспективу справ".

"Наші українські прокурори займуться цією справою "по повній програмі". Їздити на шопінг членам цього закритого клубу "по закордонах" стане важко – обіцяємо", – сказала вона.

Путін визнав "ЛДНР"

Президент Росії Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання "ЛДНР".

"Вважаю за необхідне прийняти вже давно назріле рішення – негайно визнати незалежність та суверенітет "ДНР" та "ЛНР", – прокоментував Путін своє рішення.

Президент РФ також попросив Федеральні збори ратифікувати документи про визнання "ЛДНР".

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У Путіна обговорили долю ОРДЛО

Президент РФ Володимир Путін провів засідання Ради безпеки, на якому обговорювалося, чи має Росія визнавати незалежність так званих "ЛДНР".

"Шановні колеги! Я вашу думку почув. Рішення буде ухвалено сьогодні", – заявив президент РФ.

Учасники засідання висловилися за визнання псевдодержавних структур ОРДЛО.

Глава Служби зовнішньої розвідки Російської Федерації Сергій Наришкін заявив, що він підтримує приєднання так званих "ЛДНР" до Росії. У відповідь Путін виправив його, зазначивши, що розглядається не це питання, а визнання незалежності.

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Спікерка Ради Федерації Валентина Матвієнко також виступила за визнання незалежності самопроголошених "ЛДНР".