Угорщина розблокувала постачання ППО від країн НАТО для України

Угорщина підтримує будь-які ініціативи, спрямовані на припинення війни / Колаж "Сьогодні"
Угорщина, яка раніше підтримала експрес-вступ України до ЄС, розблокувала постачання протиповітряної оборони виробництва від країн НАТО для України.
Про це пише УНІАН.
"Угорщина розблокувала постачання ППО виробництва країн НАТО для України", – йдеться у повідомленні.
Угорщина підтримала експрес-вступ України до ЄС
Угорщина підтримує прискорений вступ України до Європейського Союзу.
"Вчора президенти восьми країн-членів ЄС – країни Балтії, Польща, Чехія, Словаччина, Болгарія та Словенія, виступили із спільною ініціативою для просування євроінтеграції України, з метою надати Україні статусу країни-кандидата та розпочати переговори про вступ якнайшвидше. Хотів би. оголосити, що Угорщина підтримує цю ініціативу, і ми закликаємо Брюссель поставити питання на порядок денний", – сказав міністр закордонних справ країни Петер Сіярто.
За його словами, вони підтримують будь-які ініціативи, спрямовані на припинення війни.