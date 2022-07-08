Верховна Рада достроково припинила повноваження депутата Новинського

Вадим Новинський більше не народний депутат. Фото: Уніан, колаж "Сьогодні"

Верховна Рада України 8 липня достроково припинила повноваження народного депутата Вадима Новинського. Рішення підтримали 295 нардепів.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.

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За його словами, голосування відбулося без виступу депутата та без обговорення.

Нардеп Новинський відмовився від мандату

Бізнесмен та політик Вадим Новинський у зв'язку з війною та окупацією Маріуполя вирішив скласти повноваження народного депутата України. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

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"У 2019 році мені надали довіру виборці міста Маріуполя, інтереси яких я представляв у Верховній Раді України впродовж 3 років. Це був плідний час спільної роботи. Разом із міською владою міста Маріуполя ми реалізували багато проєктів, які вимагали законодавчої підтримки та злагодженої взаємодії з урядом. І нам це вдалося. Маріуполь став одним із центрів зростання в Україні, прикладом самоврядування, та містом із високим рівнем життя. То справжній зразок того, яким міг би стати весь мирний Донбас. Якби не війна... Багато з того, що було зроблено, знищено війною. Значна частина моїх виборців вимушено покинула рідне місто", – сказав Новинський.

Зазначимо, Новинський у попередньому скликанні Верховної Ради був одним із лідерів фракції Опозиційного блоку. Він також опублікував копію заяви про складання депутатських повноважень.

Новинський брав участь у дострокових парламентських виборах 2019 року як самовисуванець за мажоритарним округом № 57 (Маріуполь), за підсумками голосування переміг з результатом 42,64%.

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Новинський з 2008 року, коли він був ще громадянином Росії, неодноразово опинявся у списках найбагатших людей України – на піку 2012 року він посів 2 місце з оцінкою статків близько 4,4 млрд доларів.

Російський підприємець Новинський отримав українське громадянство у 2012 році указом тодішнього президента Віктора Януковича.