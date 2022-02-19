Весна на порозі? Синоптики порадували прогнозом на найближчі дні

Погода в Україні налагоджується / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні погода 20 та 21 лютого буде теплою. У Києві буде сонячно, до +8 градусів.

Про це повідомляє Sinoptik.

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Опади очікуються лише у Вінницькій та Черкаській областях. Там буде дощ.

У Чернігові, Рівному, Івано-Франківську буде хмарно з проясненнями.

Мапа погоди в Україні

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Вдень температура повітря підніметься від 5 до 9 градусів тепла по всій країні.

Як пережити перепади температури?

Якщо ви знаєте, що погано реагуєте на зміну температури повітря та погоду, лікарі радять дотримуватися кількох правил. Наприклад, необхідно повноцінно відпочивати та висипатися, а також провітрювати приміщення. Не варто забувати про фізичну активність, щоб зміцнити імунітет, розігнати метаболізм та нормалізувати кровообіг.

Також потрібно повноцінно харчуватися та відмовитися від "важкої їжі" (м'ясні страви, міцний чай або кава, боби, горох) на користь страв з овочів та риби, а також на користь зелені. Слід відповідально стежити за здоров'ям та регулярно вимірювати артеріальний тиск, частоту пульсу та його ритмічність, рівень глюкози у крові.

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Не можна відмовлятися виконувати рекомендації лікаря або самостійно додавати собі будь-які ліки і змінювати їх дозування.

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