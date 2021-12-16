Вітер, дощі та сніг: де в Україні завтра чекатиме на погоду – прогноз (карта)

Погода в Україні на 17 грудня / Колаж "Сьогодні"

Завтра, 17 грудня, в Україні прогнозуютьопади та штормовий вітер.

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.

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В яких областях чекати сніг та вітер

У південній частині країни та на південному сході слід очікувати дощ, а ось на решті територій синоптик обіцяє сніг.

"Ця хмарність, що вкрала у нас сонце, висітиме над головою і надалі", – додала Наталка Діденко.

Вітер північний, але помірний. Штормовий вітер може бути лише у західних областях.

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Якої чекати температури

Температура повітря у п'ятницю опуститься досить низько. Стовпчики термометрів будуть коливатися від 1 морозу до 3 вище за нуль.

Погода в Україні на 17 грудня. Фото: Наталки Діденко

Листопад виявився найтеплішим

Середньомісячна температура листопада була вищою за кліматичну норму в 1991-2020 років на 2,2 градуса. Вона становила 4,8 градуса тепла.

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Найхолоднішим вдень назвали 17 листопада. Тоді мінімальна температура знизилася під ранок до 7,1 градусів морозу. Найтеплішим метеорологи визнали 5 листопада – його максимум складав 15,8 градуса тепла.

Варто зазначити, що у столиці на проспекті Науки за місяць випало 29 мм опадів – це 63% від кліматичної норми.

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