Вітер, дощі та сніг: де в Україні завтра чекатиме на погоду – прогноз (карта)

Погода в Україні на 17 грудня / Колаж "Сьогодні"
Завтра, 17 грудня, в Україні прогнозуютьопади та штормовий вітер.
Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.
В яких областях чекати сніг та вітер
У південній частині країни та на південному сході слід очікувати дощ, а ось на решті територій синоптик обіцяє сніг.
"Ця хмарність, що вкрала у нас сонце, висітиме над головою і надалі", – додала Наталка Діденко.
Вітер північний, але помірний. Штормовий вітер може бути лише у західних областях.
Якої чекати температури
Температура повітря у п'ятницю опуститься досить низько. Стовпчики термометрів будуть коливатися від 1 морозу до 3 вище за нуль.
Листопад виявився найтеплішим
Середньомісячна температура листопада була вищою за кліматичну норму в 1991-2020 років на 2,2 градуса. Вона становила 4,8 градуса тепла.
Найхолоднішим вдень назвали 17 листопада. Тоді мінімальна температура знизилася під ранок до 7,1 градусів морозу. Найтеплішим метеорологи визнали 5 листопада – його максимум складав 15,8 градуса тепла.
Варто зазначити, що у столиці на проспекті Науки за місяць випало 29 мм опадів – це 63% від кліматичної норми.
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