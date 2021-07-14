Ветерани-силовики пішли на штурм Ради: відео зіткнень з поліцією (оновлено)

Мітингувальники вимагали, щоб до них вийшов Разумков, але після цього зірвалися і почали прориватися до входу в парламент

Під Верховною Радою проходить всеукраїнська масова акція протесту ветеранів усіх силових структур, які вимагають негайного перерахунку пенсій. В якийсь момент вони зірвалися, і почався прорив до входу у парламент, де протестувальників зустріли кордони силовиків.

Головна вимога мітингувальників – щоб їм виплатили перераховані пенсії. Їм додали по 2000 грн, але не виплатили, бо уряд не затвердив. Вони вимагають виконання закону №2262 про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби. Ветерани скандували прізвище спікера парламенту Дмитра Разумкова і вимагали зустрічі. Вони заявляли, що якщо через 5 хвилин до них не вийдуть, вони самі зайдуть у будівлю парламенту.

Нерви мітингувальників не витримали, і вони пішли на штурм навіть після того, як до них вийшов Разумков. Від проникнення у будівлю парламенту силовиків-пенсіонерів стримують поліція і Нацгвардія.

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Ветерани-силовики прийшли вимагати пенсію. Фото: Марія Асмолова

Відзначимо, що раніше на акції біля Кабміну в протестувальників прийняв заяву представник уряду. Подібна акція екссиловиків проходить не вперше, але сьогодні – одна з наймасовіших.

Стало відомо від нашого горреспондента з місця подій, що правоохоронці навіть застосовували газові балончики проти мітингувальників. Після нетривалих сутичок частина ветеранів перекрила дорогу на вулиці Грушевського, частина залишилася під Радою. Поки там все спокійно.

Мітингувальники перекрили Грушевського. Фото: Дмитро Гордійчук, "Сьогодні"

Нагадаємо, 29 червня у центрі Києва пройшла акція протесту ФОПів. Тоді між учасниками акції та правоохоронцями сталися сутички. Зрештою поліцейські відібрали у мітингувальників атрибутику і поламали труни. Ми розбиралися, хто стоїть за протестами підприємців.

А 1 липня під Верховною Радою зібрався мітинг проти Медведчука. Люди також вимагали відправити у відставку секретаря РНБО Олексія Данілова.