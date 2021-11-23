ВІЛ та гепатит С. Скільки українців не знають про віруси та як вчасно їх виявити

Найкращою профілактикою ВІЛу є вчасне тестування. / Фото: Колаж: Сьогодні

Більше мільйона українців не знають, що інфіковані вірусним гепатитом С. Ще майже 60 тисяч людей – не знають про свій ВІЛ-позитивний статус.

Про це повідомляє Центр громадського здоров'я МОЗ.

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Медики наголошують, якщо вчасно виявити вірус, він мінімально зашкодить вашому здоров'ю. Адже що раніше вірус знайдено, то раніше людина потрапляє під медичний нагляд і розпочинає лікування.

Наразі повністю вилікуватися від ВІЛ неможливо. Натомість сучасна антиретровірусна терапія гарантує повноцінне та здорове життя усім людям, що мають ВІЛ.

Гепатиту С можна позбутися повністю за 3 або 6 місяців. Станом на 01 листопада 2021 року в Україні наявно близько 10 тисяч тримісячних курсів для лікування вірусного гепатиту С. Тобто держава може вилікувати близько 10 тисяч українців безкоштовно.

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Як зробити тест на ВІЛ

Для цього можна звернутися до:

свого сімейного лікаря;

найближчого Центру СНІДу чи кабінету Довіри;

неурядових організацій;

в будь-який заклад охорони здоров’я України, що надають медичну допомогу в рамках 13 пакетів програми медичних гарантій, в тому числі амбулаторну та стаціонарну медичну допомогу;

замовивши оральний тест на ВІЛ та пройти за його допомогою самотестування за посиланнями https://prozdorovia.in.ua (опція замовлення тесту відкрита для осіб, що пройшли анкету ризику та отримали високий та середній результат) та oraltest.org.ua.

Що таке гепатит С

Це інфекційне запальне захворювання печінки, викликане вірусом гепатиту типу С. Тяжкість захворювання може змінюватись: від дуже легкого перебігу хвороби з невеликою кількістю симптомів або без симптомів до тяжкого стану, що вимагає госпіталізації.

На початковій стадії інфікування (перші місяці після зараження вірусом) захворювання може виявлятися як тяжке запалення печінки (гостре захворювання) або взагалі без симптомів. У більшості випадків хворі (близько 80%) не можуть впоратися з вірусом гепатиту С, і він переходить у хронічний інфекційний процес, який триває протягом усього життя.

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У деяких пацієнтів з хронічною інфекцією також може розвинутись цироз печінки – захворювання, при якому здорова тканина печінки замінюється нефункціональною рубцевою тканиною (фіброз).

Що таке ВІЛ

ВІЛ-інфекція – це соціально небезпечне інфекційне захворювання, що розвивається внаслідок інфікування вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), довготривалого переживання ВІЛ в лімфоцитах, макрофагах та клітинах нервової тканини. Хвороба характеризується прогресуючою дисфункцією імунної, нервової, лімфатичної та інших систем організму. Відповідно до сучасних уявлень ВІЛ-інфекція відноситься до невиліковних хвороб, має тривалий хронічний перебіг і, в разі відсутності ефективної терапії, закінчується смертю хворого.

Статистика в Україні

У жовтні 2021 року в Україні офіційно зареєстровано 945 нових випадків ВІЛ-інфекції, у 231 пацієнта діагностовано СНІД, а 136 людей померли від СНІДу.

Шляхи інфікування ВІЛ в Україні у жовтні 2021 року:

гетеросексуальний – 607;

гомосексуальний – 28;

парентеральний – 301;

вертикальний – 152;

невідомий – 3.

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