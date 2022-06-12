"Бачив, як крізь рану б'ється серце дитини": парамедик із Маріуполя про порятунок людей на війні

Парамедик із Маріуполя розповів історію порятунку людей на війні / Фото: Колаж: Сьогодні

Парамедик екстреної медичної допомоги Маріуполя Сергій Чорнобривець прийшов до лікарні у перший день повномасштабної війни і відпрацював 22 доби поспіль. Першим його пораненим був чоловік, який отримав травми вдома – "прилетіло", коли той дивився телевізор.

Однак то був тільки початок. Про свою історію медик розповів Музею "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова.

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"Через рану бачили серце"

Чорнобривець розповів, що одного дня до лікарні привезли семирічну дівчинку. На ній був светрик з кров'ю на спині. Парамедики розрізали одяг і завмерли. У тілі живої дитини був отвір. Через нього можна було побачити, як б'ється серце.

"Кожен знав свою роботу – і це її врятувало. Дівчинка жива, з нею все гаразд. Я приїжджав до лікарні, і вона передала мені свій малюнок", – розповів Сергій.

Парамедик зізнався, що був і випадок, коли він втратив контроль над собою. Чоловік привіз важко пораненого сина років 16-ти. Без свідомості, з травматично ампутованими кінцівками, без жгутів для зупинки кровотечі...

Сергій відчайдушно почав його реанімувати. Він каже, що досі не розуміє, чому це робив, але зупинитися він тоді не міг.

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"Я реанімую та кричу: давайте щось робити! Мене відтягнули. Усі розуміли, що він уже приїхав мертвий. Пацану 16 років, все життя було попереду...", – згадує лікар.

Чорнобривець також розказав історії, як допомагав врятувати жінку з розбитого пологового будинку, та як ледве не потрапив під обстріл танку та проривався до пацієнтів під час авіаударів. Врешті решт Сергій поїхав з Маріуполя. Але він упевнений, що повернеться.

Дивіться та слухайте історію парамедика за посиланням.

Свою історію Сергій довірив Музею "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова. Це найбільший у світі архів історій мирних жителів нашої країни, які стали жертвами або свідками війни. Архів Музею налічує вже понад 20 тисяч історій з перших вуст.

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Розкажіть свою історію! Це можна зробити так:

напишіть вашу історію на власній Facebook-сторінці з хештегами #Голоси_Мирних #розкажіть_свою_історію;

відвідайте портал Музею (https://civilvoicesmuseum.org/) та натисніть кнопку "Розповісти історію" праворуч зверху;

зверніться на безкоштовну гарячу лінію 0 (800) 509 001.

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