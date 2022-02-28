Винні самі: РФ зазнає колосальних втрат на війні з Україною

Росія розв'язала війну, а тепер зазнає величезних втрат/Фото: колаж: "Сьогодні"

Російська Федерація продовжує зазнавати втрат на війні з Україною. Окупанти втратили "своїх" понад 5 тисяч.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

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За 4 доби втрати російських окупантів вбитими та пораненими становили понад 5,3 тис. осіб. Сотні солдатів та офіцерів ворога опинилися у нашому полоні.

"Багато з них — зовсім юні. Кремль перетворює їх на злочинців, робить вбивцями. Частину з них обманули, частину зазомбували пропагандою чи залякали. Загалом видно, що мотивація більшості загарбників є невисокою. Вона стає зовсім мізерною, коли вони стикаються з опором наших героїчних захисників і захисниць. І відчувають міць української зброї", — сказав міністр оборони Олексій Резніков.

Щоб зберегти життя українців, Міністерство оборони України підтримало ініціативу міжнародної ІТ-спільноти. Вона дуже проста.

"Ми пропонуємо російським солдатам вибір: загинути на неправедній війні або повну амністію та 5 млн рублів компенсації. Якщо вони складуть зброю і добровільно здадуться у полон. Кошти для забезпечення цієї акції збирають лідери світової ІТ-індустрії. Ми пропонуємо російським військовим почати нове життя", — заявили в Міноборони.

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