"Людина року" піде на вибори в Черкаській області від "Слуги народу"

Мер Золотоноші піде на вибори від СН. Фото: колаж "Сьогодні"

Партія "Слуга Народу" висуває своїм кандидатом на виборах по 197-му округу міського голову Золотоноші Віталія Войцеховського.

Про це повідомила нардеп від партії Юлія Гришина.

"Віталій Войцехівський піде на вибори від СН в 197 окрузі", – написала Гришина.

Так, сьогодні повинен був відбутися позачерговий з'їзд партії "Слуга народу", на якому делегати мали обрати кандидатів у народні депутати на проміжних виборах в регіонах і вирішувати поточні моменти партійної роботи.

Також депутат Олександр Качура підтвердив слова Гришиной про обрання Войцеховського і додав, що кандидата по 184-му округу партія визначить пізніше.

Хто такий Віталій Войцехівський

Віталій Войцехівський – український політик, мер Золотоноші (з листопада 2010 року), лауреат премії "Людина року – 2015". Він народився 4 липня 1967 року в с. Баштечки Жашківського району Черкаської області, де в 1984 році закінчив середню школу.

З 1986 по 1988 служив в лавах Збройних Сил. Освіта вища. У 1984 році вступив до Київського інституту народного господарства, який закінчив в 1990 році за спеціальністю бухгалтерський облік, контроль і аналіз господарської діяльності; отримав кваліфікацію економіста.

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Трудову діяльність розпочав у 1990 році на ВАТ "Київметробуд". З 1991 року працював на Золотоніському лікеро-горілчаному заводі "Златогор" на різних посадах: бухгалтер, керівник підрозділу, головний бухгалтер, фінансовий директор, генеральний директор.

З 2006 року – консультант по ефективності виробництва ТОВ "Золотоніського лікеро-горілчаний завод" Златогор".

Починаючи з листопада 2010 року по теперішній час обіймає посаду Золотоніського міського голови.

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