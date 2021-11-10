Вкололи не ту вакцину. Жителька Рівненської області поскаржилася на лікарів в поліцію

Вкололи не ту вакцину. На лікарів поскаржилася в поліцію жителька Рівненської області. Бо, каже, вибирала для щеплення AstraZeneca, а в застосунку "Дія" з'явилася CoronaVac.

Тепер жінка боїться другої дози, бо не впевнена, яку вакцину вкололи першу. Чия це помилка, розбирався Володимир Миколайчук.

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"Я повністю довірилася лікарю. А от так зробили халатність, і ніхто не визнає свою помилку", – розповіла Наталія Яцкевич.

Яким препаратом вакцинувалася проти ковіду, Наталія Яцкевич не знає. Записувалася на AstraZeneca, а коли в "Дії" отримала сертифікат, була шокована. Там був CoronaVac.

"Лікар, який мене вакцинував, сказав: "Я не знаю, чи її вакцинували. Я не пам'ятаю", – скаржиться Наталія.

Наталія спеціально вичікувала саме AstraZeneca, щоб їхати за кордон на заробІтки. А тепер – не пустять. Гадає, помилки припустилися через велику кількість охочих отримати щеплення.

"Можливо, в них закінчилася ця вакцина. Тому без мого відома вирішили вакцинувати тим, що було. Я не знаю, як це сталося. Не знаю, як іти на другу вакцинацію", – говорить Наталія.

Справою займеться поліція

Хто спричинив помилку – разом з Наталією ідемо з'ясовувати в медзаклад. Лікарі пояснювати нічого не хочуть. Наталія викликає поліцію.

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"Ми маємо право вимагати своє – свої персональні дані! Не вимагаємо чужі!"- переконана пацієнтка.

Лікарі зробили помилку

Лише після скандалу головний лікар показує документи про вакцинацію. Каже, внутрішня перевірка виявила, що помилка сталася, коли вносили дані у сертифікат.

"Чітко випливає, що пацієнтці було проведено вакцинацію AstraZeneca. Наразі після співставлення всіх залишкових доз вакцинації і щеплених доз ніяких невідповідностей не виявлено", – каже головний лікар Сарненського центру первинної медико-санітарної допомоги Ольга Максимук.

Обурена недбалістю лікарів, Наталія написала заяву до поліції. Хто з медиків помилився, тепер з’ясовують слідчі. Найближчим часом медзаклад має надати їм всі документи про вакцинацію та результати внутрішньої перевірки. І якщо винні таки лікарі – розпочнуть кримінальне провадження.

Як внести зміни в "Дію"

Координатори з вакцинації на Рівненщині кажуть: внести зміни у сертифікат – не велика проблема.

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"Жінці повторно треба щепитися вакциною "Астразенека", яка наявна. Їй видалять (в документах) цю вакцинацію. Перевантажити застосунок "Дія" – і підтягнуться ті дані, які дійсно були проведені", – розповіла координаторка Олена Гандзюк.

Та наперед, щоб уникнути такої ситуації, перед вакцинацією рекомендують роздивитися етикетку на флаконі препарату.

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