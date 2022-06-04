Разом з Росією до відповідальності має бути притягнена Білорусь – професор Василенко

Відповідальність білоруської держави може бути обмежена кримінальним покаранням особисто Лукашенка, вважає Володимир Василенко / Фото: Getty Images, Укрінформ, Колаж: Сьогодні

Разом з Росією, яка веде повномасштабну війну проти України, до відповідальності має бути притягнена і Республіка Білорусь.

Про це наголошує у своїй статті, опублікованій на сайті Київського безпекового форуму, професор Національного університету "Києво-Могилянська Академія" Володимир Василенко.

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"З огляду на той факт, що у нападі на Україну власне Збройні сили Республіки Білорусь безпосередньої участі не брали і що дозвіл на використання її території Збройними силами РФ був санкціонований адміністрацією, очолюваною самопроголошеним президентом Олександром Лукашенком, відповідальність білоруської держави може бути обмежена кримінальним покаранням особисто Лукашенка і окремих лояльних йому представників вищого білоруського воєнно-політичного керівництва", – вважає автор публікації.

Професор Василенко наголошує, що "ця кліка фактично виконує функції окупаційної адміністрації, яка перебуває під тотальним контролем путінської Росії".