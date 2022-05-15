Разом захищали Україну. На "Азовсталі" загинуло подружжя

Алла та Віталій захищали Маріуполь до кінця. Фото: колаж "Сьогодні"

У боях за Маріуполь загинуло молоде подружжя Таранів з Донбасу. Алла та Віталій разом захищали Україну. Їх убили російські окупанти на "Азовсталі".

Про це повідомив заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар, передає "Патріот Донбасу".

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Маленький син залишився сиротою

Маленький син Алли та Віталія, які загинули, став круглим сиротою.

"Ця родина була мені дуже близькою. Вони загинули тут, у Маріуполі. Таран Віталій і Таран Алла. Обоє з Красногорівки, виїхали у 2014 році. Стали волонтерами. У полку "Азов майже від початку його створення. Працювали на кухні. А потім оформилися вже на службу. Алла була діловодом, Віталій – начальником фінансів. В одному з боїв отримав поранення, але в госпіталь не пішов. Залишився зі своїм підрозділом", – розповів Паламар.

Алла та Віталій загинули у Маріуполі

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Справжні Герої

Свою сім'ю Віталій та Алла створювали вже в "Азові". У Маріуполі народився їхній первісток. Вони до останнього були разом.

"Це реальні люди. Справжні. Молоді, які прагнули жити. Аллочка колись працювала перукарем, робила манікюри. І хотіла, щоб усе навколо було красиво. Завжди була душею компанії. Ініціативна, все під руками горіло. Віталік завжди переживав за інших більше, ніж за себе. Мав чудовий голос і дуже класно співав", – згадує Паламар.

З родиною Таранів його пов'язувала міцна дружба. Алла навіть хрестила сина Паламаря.

Віталій Таран загинув 15 квітня, і Алла стала вдовою. А потім 8 травня російська авіабомба вбила її. Їхнє маля залишилося сиротою.

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"Двоє Героїв померло. Не стало цілої родини. І я нічого не міг зробити", – каже воїн.

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