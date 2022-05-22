Замість Шевчика, якого підірвали, Енергодаром керуватиме рекетир

Шевчика замінить Кірпічов Руслан / Фото: Колаж: Сьогодні

В Енергодарі замість окупаційного мера Андрія Шевчука, на якого сьогодні було скоєно замах, поставили Руслана Кирпичова, "консультанта з організації професійного рекету в місті". Про це у Telegram-каналі повідомив мер Енергодара Дмитро Орлов.

"На період відсутності Шевчика, якого вивезли до Мелітополя лікувати поранення, отримані внаслідок вибуху, його функції в Енергодарі, імовірно, виконуватиме Кірпічов Руслан Хусяїнович. По факту приставили до нього наглядачем і одночасно консультантом з організації професійного рекету в Енергодарі. Кірпічов навчив новоспечених колаборантів, як обкладати данню місцевих підприємців і витрясати з них останні гроші", – зазначив Орлов.

Хто такий Кірпічов

Кірпічов родом з Макіївки Донецької області, приїхав до Енергодара наприкінці березня і став "заступником" Шевчика "з усіх фінансових, економічних питань та податків". Він має кримінальне минуле через злісне ухиляння від сплати податків.

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У минулому Кірпічов, працюючи на держпідприємстві "Ресурспостач", облагоджував махінації і в 2008-2009 роках разом зі спільницею привласнив понад 60 млн грн. Ці гроші вони мали заплатити як податки.

Його неодноразово помічали із Шевчиком у захопленому готелі "Сосновий Бір", де вони перебували під постійною охороною.

Деталі

22 травня партизани підірвали двері будинку № 38 на вулиці Курчатова, де на той момент був Шевчик. Відомо, що за цією адресою проживає його мати. Під час вибуху ніхто з мешканців під'їзду не постраждав, із чого можна зробити висновок, що чекали саме колаборанта і вдарили точно та прицільно.