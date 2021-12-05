Всередині була ціла сім'я. Під Харковом обірвався ліфт з 3-річною дитиною

Людям довелося вибиратися з ліфта самостійно / Фото: Колаж: Сьогодні
В смт Пісочин у передмісті Харкова обірвався ліфт. Це сталося після того, як в нього зайшла сім'я з трирічною дитиною.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Харківської області.
Подробиці
4 грудня близько 22:45 четверо людей, у тому числі 3-річна дитина, зайшли до ліфта, який викликали на 8-й поверх будинку по в'їзду Набережному.
Під час руху ліфт почав спускатися з великою швидкістю та зупинився нижче першого поверху. Приблизно через 15 хвилин родина самостійно вибралася з кабіни. Тілесних ушкоджень ніхто з них не отримав.
Справою зайнялася поліція
Правоохоронці внесли відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 275 (порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд) Кримінального кодексу України.
Максимальне покарання, згідно з санкцією статті, передбачає до 3 років обмеження волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 2 років або без такого.
Досудове розслідування триває.
Що робити, якщо падає ліфт?
- Якщо ліфт швидко рухається вниз, натисніть кнопку "Стоп" і намагайтеся прийняти безпечне положення.
- Краще лягти на підлогу, максимально захистити обличчя і голову від можливих уламків.
- Якщо є м'які предмети – сумка, тепла куртка, ними можна захистити голову.
Також часто радять під час падіння ліфта підстрибнути, але робити так не можна. Це може привести до невдалого приземлення і сильного удару головою об стелю ліфту. В аварійній ситуації неможливо правильно розрахувати момент зіткнення ліфта з землею.
Раніше ми писали:
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