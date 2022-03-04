На подвір’я дачі Зеленського в Кончі-Заспі впав уламок ракети (фото)

Президентська дача знаходиться в Кончі-Заспі / Колаж "Сьогодні"

На подвір'я дачі президента Володимира Зеленського у Конча-Заспі під Києвом упав, ймовірно, уламок ракети.

Про це повідомив речник президента Сергій Никифоров.

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"У двір президентської дачі в Конча-Заспі впав, ймовірно, уламок ракети. "Мимо", – прокоментував це Володимир Зеленський" , – написано в повідомленні.

Уламок ракети у дворі дачі президента Володимира Зеленського. Фото: Сергій Никифоров.

Уламок ракети у дворі дачі президента Володимира Зеленського. Фото: Сергій Никифоров.

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