У Львові впіймали російського шпигуна: що в нього знайшли

/ Фото: Колаж: Сьогодні

У Львові Нацгвардія затримала чоловіка з російським паспортом та документами офіцера запасу ЗС РФ.

Як повідомила сайту "Сьогодні" журналістка телеканалу "Україна" Олександра Стасишина, нацгвардійці під час патрулювання помітили чоловіка, який явно не орієнтувався на місцевості та щось шукав.

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Вони зупинили чоловіка та провели поверховий огляд. У рюкзакув останнього виявили паспорт громадянина Російської Федерації, посвідчення водія, а також документи офіцера запасу країни-агресора.

Затриманий мав при собі дискові носії та флешку. Останнє, що шукав чоловік у мережі Інтернет на своєму мобільному пристрої, був запит щодо розташування Львівського бронетанкового заводу. На місці події працювала СОГ.

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