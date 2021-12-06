Створювала ОУН на Донбасі, але потрапила до в'язниці. Історія зв'язкової Шухевича Ольги Ільків

Померла зв'язкова Шухевича Ольга Ільків / Фото: Колаж: Сьогодні
У Львові померла зв'язкова головнокомандувача Української Повстанської Армії (УПА) Романа Шухевича Ольга Ільків. Цього літа жінка відсвяткувала свій 101-й день народження.
Про це повідомила пресслужба Львівської міської ради
Мер Львова Андрій Садовий зазначив, що Ільків була легендарною жінкою, вона все життя присвятила служінню Україні.
"За її спиною – роки переслідувань, радянських в'язниць та важкої щоденної боротьби. Незбагненна втрата для нашого міста та нашої країни", – додав він.
Що відомо про Ольгу Ільків
- Ольга Ільків народилася у 1920 році у Стрию у Львівській області.
- У грудні 1941 вступила до ОУН, а з 1945 року перебувала у підпіллі УПА під псевдонімами Роксоляна та Ольга Звіробій.
- 27 квітня 1943 р. одружилася з Володимиром Ликотою (Данbлом), керівником Стрийського Проводу ОУН.
- Була зв'язковим головнокомандувачем УПА Романом Шухевичем.
- На початку 1950 Роман Шухевич передав для Ольги "штафетку", e якій рекомендував їй переїхати із сім'єю на Донбас та створити там центр ОУН. 14 березня 1950 р., за день до переїзду, вона поїхала до Львова попрощатися з подругами, але була заарештована співробітниками МДБ.
- Ільків засудили до 25 років в'язниці, з яких провела у радянських в'язницях 14.
- Після виходу із в'язниці працювала санітаркою та двірником, щоб отримати житло та забрати дітей з інтернату.
- 2008 року указом президента України Віктора Ющенка Ільків нагородили Орденом княгині Ольги ІІІ-го ступеня. 2020 року Ольга Ільків відсвяткувала сторіччя.