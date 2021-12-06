Створювала ОУН на Донбасі, але потрапила до в'язниці. Історія зв'язкової Шухевича Ольги Ільків

Померла зв'язкова Шухевича Ольга Ільків / Фото: Колаж: Сьогодні

У Львові померла зв'язкова головнокомандувача Української Повстанської Армії (УПА) Романа Шухевича Ольга Ільків. Цього літа жінка відсвяткувала свій 101-й день народження.

Про це повідомила пресслужба Львівської міської ради

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Мер Львова Андрій Садовий зазначив, що Ільків була легендарною жінкою, вона все життя присвятила служінню Україні.

Ольга Ільків. Фото Ярослава Тимчишина

"За її спиною – роки переслідувань, радянських в'язниць та важкої щоденної боротьби. Незбагненна втрата для нашого міста та нашої країни", – додав він.

Що відомо про Ольгу Ільків

Ольга Ільків народилася у 1920 році у Стрию у Львівській області.

У грудні 1941 вступила до ОУН, а з 1945 року перебувала у підпіллі УПА під псевдонімами Роксоляна та Ольга Звіробій.

27 квітня 1943 р. одружилася з Володимиром Ликотою (Данbлом), керівником Стрийського Проводу ОУН.

Ільків на весіллі зі своїм чоловіком Ликотою. Фото УП

Була зв'язковим головнокомандувачем УПА Романом Шухевичем.

На початку 1950 Роман Шухевич передав для Ольги "штафетку", e якій рекомендував їй переїхати із сім'єю на Донбас та створити там центр ОУН. 14 березня 1950 р., за день до переїзду, вона поїхала до Львова попрощатися з подругами, але була заарештована співробітниками МДБ.

14 березня 1950 р., за день до переїзду, вона поїхала до Львова попрощатися з подругами, але була заарештована співробітниками МДБ. Ільків засудили до 25 років в'язниці, з яких провела у радянських в'язницях 14.

Ольга Ільків, фото з кримінальної справи