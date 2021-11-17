У Львові в лікарні побили пацієнтів, а Ілля Ківа більше не кандидат наук — головні новини за ніч

У лікарні Львова у чоловіка стався приступ агресії, а нардеп Ілля Кива за один день втратив науковий ступінь/Колаж: Сьогодні

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

Під Львовом у лікарні побили літніх пацієнтів: у якому стані постраждалі

30-річний відвідувач влаштував погром у лікарні міста Комарно Львівської області. Постраждали близько десятка людина. Усі – літні. Не пошкодував навіть своєї матері, яку, власне, і прийшов відвідати.

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На Львівщині чоловік розгромив лікарню. Фото: колаж "Сьогодні"

Європейський суд з прав людини визнав загрозу життю Саакашвілі

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) визнав, що третьому президенту Грузії Міхеілу Саакашвілі, який перебуває вже другий місяць у грузинській в'язниці, загрожує безпосередній ризик незворотної шкоди. Тому ЄСПЛ зажадав від Тбілісі виконати низку тимчасових заходів на період розгляду справи Саакашвілі проти Грузії та наділив цю справу статусом "пріоритетна".

ЄСПЛ прийняв до розгляду справу Саакашвілі проти Грузії / Колаж "Сьогодні"

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Гаррі Поттер повертається! Головні актори франшизи возз'єднаються у новому фільмі

Опівночі 1 січня 2022 року на каналі HBO Max вийде новий фільм під назвою "20-річчя Гаррі Поттера: повернення до Гоґвортсу". У спеціальному випуску актори розкажуть багато історій зі зйомок. Warner Bros. вже опублікував трейлер.

"Гаррі Поттер" відзначить ювілей випуском нового фільму про зйомки / Фото: themoviedb.org

Ілля Кива більше не кандидат наук

В один день – 16 листопада – скандальний народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Ілля Кива втратив нагородну зброю та вчений ступінь кандидата наук. Нардеп запевнив, що рішення Міністерства освіти та рішення міністра внутрішніх справ будуть оскаржені в суді.

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