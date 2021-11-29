У Львові закрили Будинок вчених, в якому влаштували БДСМ-вечірку в День пам'яті жертв Голодомору

Влада Львова розділила невдоволення місцевих мешканців щодо розпусної вечірки. / Фото: Колаж: Сьогодні

Днями львівський блогер влаштував гучну вечірку з еротичним шоу у День пам'яті жертв Голодомору. Будинок вчених, у якому пройшли святкування, тимчасово закрили.

Про це повідомив перший заступник Львівського міського голови Андрій Москаленко в своєму Facebook.

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Комісія ТЕБ і НС провела спеціальне засідання, під час якого прийняла рішення призупинити господарську дільність Будинку вчених Львівської обласної організації профспілки працівників освіти і науки України. Офіційною причиною назвали – порушення карантинних вимог.

"Блогер має заплатити за шабаш"

Такі думки висловлюють користувачі соцмереж.

"Ще б було прекрасно, якщо б їх штрафанули на ту ж суму, яку їм заплатив блохєр за влаштування того шабашу!", – написала Наталія Косташ під публікацією чиновника.

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Також львів'яни скаржаться, що "заходи розпусти" дозволили проводити у Будинку вчених – культурній спадщині Львова. Вони звинувачують керівництво в тому, що вони здали це приміщення в оренду.

Подробиці інциденту

Після того, як блогер почав публікувати відео з вечірки у своїх соцмережах, на нього навалилася хвиля критики. Львівській громадськості не сподобалося, що захід відбувався в офіційний день скорботи, також один із гостей подарував Заліско квиток на шоу російського стендап-коміка Павла Волі у Німеччині.

На що Заліско відповів, що "не вибирав день, коли йому народжуватись" і що він святкуватиме свій день народження "як захоче". Після цього він продовжив викладати відео зі свята у своїх сторіс.

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